Французских фанатов на финале ЧМ-2022 будет в 8 раз меньше, чем аргентинских

В финальном поединке Чемпионата мира-2022 сойдутся сборные Аргентины и Франции.

На решающем поединке Мундиаля ожидается 50 тысяч фанов "альбиселесте", и всего шесть тысяч болельщиков "гальских петухов".

В общей сложности арена "Лусаил", на которой состоится этот матч, вмещает 88 969 зрителей.

Напомним, что игра запланирована на 18 декабря в 17:00.