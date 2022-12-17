Чемпионат мира FIFA
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Французских фанатов на финале ЧМ-2022 будет в 8 раз меньше, чем аргентинских
Большое преимущество южноамериканцев
Getty Images/Global Images Ukraine
В финальном поединке Чемпионата мира-2022 сойдутся сборные Аргентины и Франции.
На решающем поединке Мундиаля ожидается 50 тысяч фанов "альбиселесте", и всего шесть тысяч болельщиков "гальских петухов".
В общей сложности арена "Лусаил", на которой состоится этот матч, вмещает 88 969 зрителей.
Напомним, что игра запланирована на 18 декабря в 17:00.
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Источник:game-news24
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