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Бронзовая красота. ВИДЕО решающего гола хорватов в матче против Марокко
Ассист на Мислава отдал Марко Ливая
Фото: Getty Images
Вингер сборной Хорватии Мислав Оршич забил второй гол своей команды в матче за третье место на ЧМ в Катаре против Марокко. На 42-й минуте ассист на нападающего отдал Марко Ливая.
Как оказалось, этот гол стал решающим – во втором тайме марокканцы не смогли во второй раз сравнять счет. Игра так и завершилась со счетом 2:1 в пользу Хорватии, которая после серебра на ЧМ-2018 завоевала бронзу на ЧМ-2022.
Отметим, что Мислав Оршич на этом чемпионате обычно выходил на замену. Именно он в четвертьфинале отдал пас на Петковича, что позволило сравнять счет в противостоянии с Бразилией. В игре за третье место он впервые на турнире вышел в основе.
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