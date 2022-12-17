Бронзовая красота. ВИДЕО решающего гола хорватов в матче против Марокко

Вингер сборной Хорватии Мислав Оршич забил второй гол своей команды в матче за третье место на ЧМ в Катаре против Марокко. На 42-й минуте ассист на нападающего отдал Марко Ливая.

Как оказалось, этот гол стал решающим – во втором тайме марокканцы не смогли во второй раз сравнять счет. Игра так и завершилась со счетом 2:1 в пользу Хорватии, которая после серебра на ЧМ-2018 завоевала бронзу на ЧМ-2022.

Отметим, что Мислав Оршич на этом чемпионате обычно выходил на замену. Именно он в четвертьфинале отдал пас на Петковича, что позволило сравнять счет в противостоянии с Бразилией. В игре за третье место он впервые на турнире вышел в основе.