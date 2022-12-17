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Оршич забивает в самом конце первого тайма. Хорватия 2:1 Марокко
Ассист на Мислава отдал Марко Ливая
Фото: Getty Images
Вингер сборной Хорватии Мислав Оршич забил второй гол своей команды в матче за третье место на ЧМ в Катаре против Марокко. На 42-й минуте ассист на нападающего отдал Марко Ливая.
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