Модрич – первый полевой игрок, старший 37 лет, который провел семь матчей на одном ЧМ

Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич сегодня вышел в стартовом составе своей национальной команды на матч за третье место на ЧМ в Катаре против Марокко.

Таким образом, 37-летний хавбек стал первым полевым игроком, которому удалось провести семь матчей на одном чемпионате мира. Ранее подобное удавалось лишь двум футболистам – и оба из них вратари.

Первый – итальянец Дино Дзофф, выигравший со своей сборной ЧМ в 1982 году. Второй - англичанин Питер Шилтон, проигравший со сборной Англии в 1990 году в матче за третье место.