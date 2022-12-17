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Модрич – первый полевой игрок, старший 37 лет, который провел семь матчей на одном ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Ранее подобное удавалось лишь двум вратарям

Модрич – первый полевой игрок, старший 37 лет, который провел семь матчей на одном ЧМ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич сегодня вышел в стартовом составе своей национальной команды на матч за третье место на ЧМ в Катаре против Марокко.

Таким образом, 37-летний хавбек стал первым полевым игроком, которому удалось провести семь матчей на одном чемпионате мира. Ранее подобное удавалось лишь двум футболистам – и оба из них вратари.

Первый – итальянец Дино Дзофф, выигравший со своей сборной ЧМ в 1982 году. Второй - англичанин Питер Шилтон, проигравший со сборной Англии в 1990 году в матче за третье место.

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В статье: Лука Модрич Национальная сборная Хорватии Чемпионат мира 2022
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