Сборная Франции провела тренировку в полном составе. Пятеро игроков вернулись в общую группу

Сборная Франции провела открытую тренировку перед завтрашним финалом чемпионата мира в Катаре. Команде предстоит сыграть против сборной Аргентины. Ранее сообщалось о том, что пятеро французских игроков могут пропустить игру.

Тео Эрнандес и Орельен Тчуамени получили травмы в полуфинальном матче против Марокко. Ибраима Конате, Рафаэль Варан и Кингсли Коман же выбыли с вирусным заболеванием.

Однако, как сообщает издание Reuters, на сегодняшней тренировке все пятеро присутствовали и занимались в общей группе. Соответственно, каждый из пяти игроков сможет принять участие в завтрашнем финале.