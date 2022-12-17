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Сборная Франции провела тренировку в полном составе. Пятеро игроков вернулись в общую группу

Чемпионат мира FIFA
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Варан, Конате, Коман, Тчуамени и Эрнандес восстановились

Сборная Франции провела тренировку в полном составе. Пятеро игроков вернулись в общую группу

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Сборная Франции провела открытую тренировку перед завтрашним финалом чемпионата мира в Катаре. Команде предстоит сыграть против сборной Аргентины. Ранее сообщалось о том, что пятеро французских игроков могут пропустить игру.

Тео Эрнандес и Орельен Тчуамени получили травмы в полуфинальном матче против Марокко. Ибраима Конате, Рафаэль Варан и Кингсли Коман же выбыли с вирусным заболеванием.

Однако, как сообщает издание Reuters, на сегодняшней тренировке все пятеро присутствовали и занимались в общей группе. Соответственно, каждый из пяти игроков сможет принять участие в завтрашнем финале.

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В статье: Национальная сборная Франции Чемпионат мира 2022
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