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Сборная Франции провела тренировку в полном составе. Пятеро игроков вернулись в общую группу
Варан, Конате, Коман, Тчуамени и Эрнандес восстановились
Фото: Getty Images
Сборная Франции провела открытую тренировку перед завтрашним финалом чемпионата мира в Катаре. Команде предстоит сыграть против сборной Аргентины. Ранее сообщалось о том, что пятеро французских игроков могут пропустить игру.
Тео Эрнандес и Орельен Тчуамени получили травмы в полуфинальном матче против Марокко. Ибраима Конате, Рафаэль Варан и Кингсли Коман же выбыли с вирусным заболеванием.
Однако, как сообщает издание Reuters, на сегодняшней тренировке все пятеро присутствовали и занимались в общей группе. Соответственно, каждый из пяти игроков сможет принять участие в завтрашнем финале.
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