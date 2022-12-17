Тренер Марокко Реграри о поражении от Хорватии: Было физически тяжело

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграри прокомментировал поражение своей команды в матче за третье место на чемпионате мира в Катаре. Африканская сборная уступила Хорватии со счетом 1:2.

"Я разочарован вторым поражением подряд, мы сделали все, что могли, но я рад, что мы вышли на четвертое место. Физически было тяжело, у футболистов было мало времени на восстановление. Мы хотели принести больше радости людям. Мы извлечем уроки из этого чемпионата мира и будем работать, чтобы вернуться еще сильнее.

У хорватов больше опыта, и они заслуженно выиграли, с чем я их поздравляю. Мы финишировали в четверке лучших команд мира, и сумели прервать эту европейскую серию на чемпионатах мира, но мы узнали, что против Франции и Хорватии нужно делать больше, чтобы добиться чего-то большего".