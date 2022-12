Хорваты снова с медалью, Гвардиол реабилитировался шикарным голом. Дайджест ЧМ-2022

Финиш Чемпионата мира все ближе. Уже в воскресенье пройдет главный матч турнира, в котором сыграют сборные Аргентины и Франции. За сутки до этого был проведен матч за третье место, в котором пересеклись хорваты и марокканцы. Обе команды не самые частые гости поздних стадий, а потому данный матч для них не был простой формальностью.

Результат дня

Хорватия - Марокко 2:1

Так вышло, что в матче за третье место сошлись две сборные, которые ранее уже пересекались на этом турнире. В группе хорваты и марокканцы встретились в первом туре, сыграв вничью 0:0. Чтобы переплюнуть показатель в ноль голов в субботу хватило семи минут - Гвардиол открыл счет после крутого розыгрыша стандарта.

Croatia have finished in the top three in 50% of their World Cup tournaments since becoming an independent nation:



???? 1998

???? 2018

???? 2022



Not bad for a country with a population of 4 million. #Vatreni pic.twitter.com/hKAjJfZidE — Squawka (@Squawka) December 17, 2022

Правда марокканцы сравняли уже спустя две минуты. В целом хорваты смотрелись чуть более уверенно своего безумно мотивированного соперника, что, возможно, и сыграло ключевую роль. Перед самым перерывом Оршич вновь вывел "шашечных" вперед, на что африканцы уже не смогли ответить. 2:1 - вторая кряду медаль Мундиаля для подопечных Далича.

Гол дня

Красивый гол со стандарта - это всегда отдельный вид искусства. Хорватам именно такой и удался. Отличная подача Модрича, остроумная скидка Перишича и отменный удар в падении головой от Гвардиола. Да, это не гол ван Перси в 2014-м, но тоже стоит отдельного внимания.

Герой дня

После полуфинального матча с Аргентиной многие, и мы в их числе, списали многие беды хорватов на перфоманс Йошко Гвардиола. Якобы, юный центрбек подвел. И он действительно провел средненький матч, однако это не должно было отразиться на всем турнире в целом, и на матче за третье место в частности.

Joško Gvardiol's 2022 World Cup by numbers:



90% pass accuracy

48x possession won

37 clearances (most)

19 duels won

11 interceptions

9 tackles

4 blocks

2 shots

1 goal



Croatia's youngest ever scorer at the World Cup. #Vatreni pic.twitter.com/YPtr3iploc — Squawka (@Squawka) December 17, 2022

Игрок "РБ Лейпцига" провел отличнейший матч против марокканцев. Он и в обороне был силен, и гол первый забил, и в целом обелил свое имя после игры с аргентинцами. Все-таки его будущим покупателям, а таких летом 2023-го, поверьте, будет немало, придется выложить очень серьезные деньги. После нынешнего Мундиаля хорват сильно вырос в цене.

Неудачник дня

Несмотря на всю красоту первого гола хорватов, нельзя не сказать, что защита сборной Марокко провела свой лучший матч на турнире. Если до этого они запоминались хладнокровностью и уверенностью, то против "шашечных" всего этого очень не хватало. Одна из причин - травмы. Реграри не смог рассчитывать на основных Мазрауи, Агерда и Саисса, и это сильный удар по кадровому потенциалу "атласских львов".

شكرا يا أسود الأطلس شرفتمونا أفضل تشريف وصنعتم التاريخ في قطر

Thank you for giving it all, thank you for MAKING US PROUD, thank you for making HISTORY ♥️???????? pic.twitter.com/9AIxIB1izA — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 17, 2022

Цифра дня

Хотите спорьте, хотите нет, но Лука Модрич - главный игрок в истории хорватской сборной. Именно при нем "шашечные" поочередно дошли до финала и полуфинала Чемпионатов мира, в чем есть немалая заслуга игрока мадридского "Реала". На этом Мундиале хорват провел все семь матчей, выйдя в старте в каждом из случаев. И это в 37 лет!