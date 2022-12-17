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Хорваты снова с медалью, Гвардиол реабилитировался шикарным голом. Дайджест ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Говорим о главных итогах дня Мундиаля

Хорваты снова с медалью, Гвардиол реабилитировался шикарным голом. Дайджест ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Финиш Чемпионата мира все ближе. Уже в воскресенье пройдет главный матч турнира, в котором сыграют сборные Аргентины и Франции. За сутки до этого был проведен матч за третье место, в котором пересеклись хорваты и марокканцы. Обе команды не самые частые гости поздних стадий, а потому данный матч для них не был простой формальностью.

Содержание

Результат дня

  • Хорватия - Марокко 2:1

Так вышло, что в матче за третье место сошлись две сборные, которые ранее уже пересекались на этом турнире. В группе хорваты и марокканцы встретились в первом туре, сыграв вничью 0:0. Чтобы переплюнуть показатель в ноль голов в субботу хватило семи минут - Гвардиол открыл счет после крутого розыгрыша стандарта.

Правда марокканцы сравняли уже спустя две минуты. В целом хорваты смотрелись чуть более уверенно своего безумно мотивированного соперника, что, возможно, и сыграло ключевую роль. Перед самым перерывом Оршич вновь вывел "шашечных" вперед, на что африканцы уже не смогли ответить. 2:1 - вторая кряду медаль Мундиаля для подопечных Далича.

Гол дня

Красивый гол со стандарта - это всегда отдельный вид искусства. Хорватам именно такой и удался. Отличная подача Модрича, остроумная скидка Перишича и отменный удар в падении головой от Гвардиола. Да, это не гол ван Перси в 2014-м, но тоже стоит отдельного внимания.

Герой дня

После полуфинального матча с Аргентиной многие, и мы в их числе, списали многие беды хорватов на перфоманс Йошко Гвардиола. Якобы, юный центрбек подвел. И он действительно провел средненький матч, однако это не должно было отразиться на всем турнире в целом, и на матче за третье место в частности.

Игрок "РБ Лейпцига" провел отличнейший матч против марокканцев. Он и в обороне был силен, и гол первый забил, и в целом обелил свое имя после игры с аргентинцами. Все-таки его будущим покупателям, а таких летом 2023-го, поверьте, будет немало, придется выложить очень серьезные деньги. После нынешнего Мундиаля хорват сильно вырос в цене.

Неудачник дня

Несмотря на всю красоту первого гола хорватов, нельзя не сказать, что защита сборной Марокко провела свой лучший матч на турнире. Если до этого они запоминались хладнокровностью и уверенностью, то против "шашечных" всего этого очень не хватало. Одна из причин - травмы. Реграри не смог рассчитывать на основных Мазрауи, Агерда и Саисса, и это сильный удар по кадровому потенциалу "атласских львов".

Цифра дня

Хотите спорьте, хотите нет, но Лука Модрич - главный игрок в истории хорватской сборной. Именно при нем "шашечные" поочередно дошли до финала и полуфинала Чемпионатов мира, в чем есть немалая заслуга игрока мадридского "Реала". На этом Мундиале хорват провел все семь матчей, выйдя в старте в каждом из случаев. И это в 37 лет!

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В статье: Дайджест
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