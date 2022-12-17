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Хорваты снова с медалью, Гвардиол реабилитировался шикарным голом. Дайджест ЧМ-2022
Говорим о главных итогах дня Мундиаля
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Финиш Чемпионата мира все ближе. Уже в воскресенье пройдет главный матч турнира, в котором сыграют сборные Аргентины и Франции. За сутки до этого был проведен матч за третье место, в котором пересеклись хорваты и марокканцы. Обе команды не самые частые гости поздних стадий, а потому данный матч для них не был простой формальностью.
Результат дня
- Хорватия - Марокко 2:1
Так вышло, что в матче за третье место сошлись две сборные, которые ранее уже пересекались на этом турнире. В группе хорваты и марокканцы встретились в первом туре, сыграв вничью 0:0. Чтобы переплюнуть показатель в ноль голов в субботу хватило семи минут - Гвардиол открыл счет после крутого розыгрыша стандарта.
Croatia have finished in the top three in 50% of their World Cup tournaments since becoming an independent nation:— Squawka (@Squawka) December 17, 2022
???? 1998
???? 2018
???? 2022
Not bad for a country with a population of 4 million. #Vatreni pic.twitter.com/hKAjJfZidE
Правда марокканцы сравняли уже спустя две минуты. В целом хорваты смотрелись чуть более уверенно своего безумно мотивированного соперника, что, возможно, и сыграло ключевую роль. Перед самым перерывом Оршич вновь вывел "шашечных" вперед, на что африканцы уже не смогли ответить. 2:1 - вторая кряду медаль Мундиаля для подопечных Далича.
Гол дня
Красивый гол со стандарта - это всегда отдельный вид искусства. Хорватам именно такой и удался. Отличная подача Модрича, остроумная скидка Перишича и отменный удар в падении головой от Гвардиола. Да, это не гол ван Перси в 2014-м, но тоже стоит отдельного внимания.
Герой дня
После полуфинального матча с Аргентиной многие, и мы в их числе, списали многие беды хорватов на перфоманс Йошко Гвардиола. Якобы, юный центрбек подвел. И он действительно провел средненький матч, однако это не должно было отразиться на всем турнире в целом, и на матче за третье место в частности.
Joško Gvardiol's 2022 World Cup by numbers:— Squawka (@Squawka) December 17, 2022
90% pass accuracy
48x possession won
37 clearances (most)
19 duels won
11 interceptions
9 tackles
4 blocks
2 shots
1 goal
Croatia's youngest ever scorer at the World Cup. #Vatreni pic.twitter.com/YPtr3iploc
Игрок "РБ Лейпцига" провел отличнейший матч против марокканцев. Он и в обороне был силен, и гол первый забил, и в целом обелил свое имя после игры с аргентинцами. Все-таки его будущим покупателям, а таких летом 2023-го, поверьте, будет немало, придется выложить очень серьезные деньги. После нынешнего Мундиаля хорват сильно вырос в цене.
Неудачник дня
Несмотря на всю красоту первого гола хорватов, нельзя не сказать, что защита сборной Марокко провела свой лучший матч на турнире. Если до этого они запоминались хладнокровностью и уверенностью, то против "шашечных" всего этого очень не хватало. Одна из причин - травмы. Реграри не смог рассчитывать на основных Мазрауи, Агерда и Саисса, и это сильный удар по кадровому потенциалу "атласских львов".
شكرا يا أسود الأطلس شرفتمونا أفضل تشريف وصنعتم التاريخ في قطر— Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 17, 2022
Thank you for giving it all, thank you for MAKING US PROUD, thank you for making HISTORY ♥️???????? pic.twitter.com/9AIxIB1izA
Цифра дня
Хотите спорьте, хотите нет, но Лука Модрич - главный игрок в истории хорватской сборной. Именно при нем "шашечные" поочередно дошли до финала и полуфинала Чемпионатов мира, в чем есть немалая заслуга игрока мадридского "Реала". На этом Мундиале хорват провел все семь матчей, выйдя в старте в каждом из случаев. И это в 37 лет!
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