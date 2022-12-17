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Оливье Жиру может пропустить финал ЧМ из-за травмы колена

Чемпионат мира FIFA
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В решающем матче его может заменить Маркус Тюрам

Оливье Жиру может пропустить финал ЧМ из-за травмы колена

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Форвард сборной Франции Оливье Жиру может не сыграть в предстоящем финале чемпионата мира в Катаре. По информации издания L`Equipe, есть риск того, что нападающий проведет весь матч против Аргентины в запасе.

Причина тому – травма колена, которую Жиру получил в полуфинальном матче против Марокко. Именно из-за нее Оливье был заменен уже на 65-й минуте игры. Как отмечает издание, состояние колена форварда ухудшилось в последние сутки.

Вместо него тренерский штаб сборной Франции намерен использовать центрального нападающего "Боруссии Менхенгладбах" Маркуса Тюрама. Именно он заменил Жиру в матче с Марокко.

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В статье: Оливье Жиру Национальная сборная Франции Маркус Тюрам Чемпионат мира 2022
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