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Оливье Жиру может пропустить финал ЧМ из-за травмы колена
В решающем матче его может заменить Маркус Тюрам
Фото: Getty Images
Форвард сборной Франции Оливье Жиру может не сыграть в предстоящем финале чемпионата мира в Катаре. По информации издания L`Equipe, есть риск того, что нападающий проведет весь матч против Аргентины в запасе.
Причина тому – травма колена, которую Жиру получил в полуфинальном матче против Марокко. Именно из-за нее Оливье был заменен уже на 65-й минуте игры. Как отмечает издание, состояние колена форварда ухудшилось в последние сутки.
Вместо него тренерский штаб сборной Франции намерен использовать центрального нападающего "Боруссии Менхенгладбах" Маркуса Тюрама. Именно он заменил Жиру в матче с Марокко.
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