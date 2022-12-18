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Флик: Успех на этом ЧМ командам приносит оборонительная игра
Коуч немцев подвел итоги мундиаля в Катаре
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Германии Ханси Флик поделился мыслями насчет того, что принесло успех командам на этом Чемпионате мира.
- Если вы посмотрите на Аргентину, если вы посмотрите на Францию, то увидите, что это команды, которые играют более оборонительно. Марокко очень хорошо сыграли против Франции, но они по-прежнему защищаются с большой страстью. Вы должны отметить это.
Эта энергия, эта страсть, она была у нас в игре с Испанией. Это основное требование для успешного проведения турнира.
- Могли бы мы не отставать от Аргентины и Франции?
- Мы часто показывали, что нам немного легче против таких команд, как Италия, Англия или Нидерланды. Но важно сохранять последовательность и дисциплину против каждого соперника и выкладываться на 100%.
Напомним, Германия под руководстком Флика покинула мундиаль на стадии группового этапа, набрав 4 очка. Немцы играли в одной группе с Испанией, Японией и Коста-Рикой.
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