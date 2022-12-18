Флик: Успех на этом ЧМ командам приносит оборонительная игра

Главный тренер сборной Германии Ханси Флик поделился мыслями насчет того, что принесло успех командам на этом Чемпионате мира.

- Если вы посмотрите на Аргентину, если вы посмотрите на Францию, то увидите, что это команды, которые играют более оборонительно. Марокко очень хорошо сыграли против Франции, но они по-прежнему защищаются с большой страстью. Вы должны отметить это.

Эта энергия, эта страсть, она была у нас в игре с Испанией. Это основное требование для успешного проведения турнира.

- Могли бы мы не отставать от Аргентины и Франции?

- Мы часто показывали, что нам немного легче против таких команд, как Италия, Англия или Нидерланды. Но важно сохранять последовательность и дисциплину против каждого соперника и выкладываться на 100%.

Напомним, Германия под руководстком Флика покинула мундиаль на стадии группового этапа, набрав 4 очка. Немцы играли в одной группе с Испанией, Японией и Коста-Рикой.