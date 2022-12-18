  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Флик: Успех на этом ЧМ командам приносит оборонительная игра
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Флик: Успех на этом ЧМ командам приносит оборонительная игра

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Коуч немцев подвел итоги мундиаля в Катаре

Флик: Успех на этом ЧМ командам приносит оборонительная игра

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Германии Ханси Флик поделился мыслями насчет того, что принесло успех командам на этом Чемпионате мира.

- Если вы посмотрите на Аргентину, если вы посмотрите на Францию, то увидите, что это команды, которые играют более оборонительно. Марокко очень хорошо сыграли против Франции, но они по-прежнему защищаются с большой страстью. Вы должны отметить это.

Эта энергия, эта страсть, она была у нас в игре с Испанией. Это основное требование для успешного проведения турнира.

- Могли бы мы не отставать от Аргентины и Франции?

- Мы часто показывали, что нам немного легче против таких команд, как Италия, Англия или Нидерланды. Но важно сохранять последовательность и дисциплину против каждого соперника и выкладываться на 100%.

Напомним, Германия под руководстком Флика покинула мундиаль на стадии группового этапа, набрав 4 очка. Немцы играли в одной группе с Испанией, Японией и Коста-Рикой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Германия Аргентина Франция Ханси Флик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter Bayern & Germany

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде