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Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте исход матча Аргентина – Франция
Решающий поединок Мундиаля
Getty Images/Global Images Ukraine
Вот и финишная прямая не только конкурса прогнозов, но и всего Чемпионата мира в Катаре. В финальном поединке сойдутся Аргентина и Франция, и этот матч, как и подобает игре такого уровня, на три результата. Хотя и у "галльских петухов" более звездная команда, однако у "альбиселеста" есть Лионель Месси. Для обладателя семи Золотых мячей это последний шанс в конце концов завоевать такой желанный титул чемпиона мира, но Мбаппе и компания будут пытаться этого не допустить.
Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь. Также напомним, что все результаты вы можете просмотреть в Google Таблице здесь (открывается онлайн). Если увидели ошибку в таблице или остались вопросы, пожалуйста, напишите на почту al.ryzhenko@ukr.net – попробуем найти ответы вместе с вами. Итоги пятого промежуточного этапа и общего зачета будут подводиться отдельно в течение следующей недели.
Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала матча. То есть времени у вас сегодня до 17:00!
Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!
Прогнозы только на основное время.
Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 22
Аргентина – Франция
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