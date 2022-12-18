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Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте исход матча Аргентина – Франция

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Решающий поединок Мундиаля

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте исход матча Аргентина – Франция

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вот и финишная прямая не только конкурса прогнозов, но и всего Чемпионата мира в Катаре. В финальном поединке сойдутся Аргентина и Франция, и этот матч, как и подобает игре такого уровня, на три результата. Хотя и у "галльских петухов" более звездная команда, однако у "альбиселеста" есть Лионель Месси. Для обладателя семи Золотых мячей это последний шанс в конце концов завоевать такой желанный титул чемпиона мира, но Мбаппе и компания будут пытаться этого не допустить.

Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь. Также напомним, что все результаты вы можете просмотреть в Google Таблице здесь (открывается онлайн). Если увидели ошибку в таблице или остались вопросы, пожалуйста, напишите на почту al.ryzhenko@ukr.net – попробуем найти ответы вместе с вами. Итоги пятого промежуточного этапа и общего зачета будут подводиться отдельно в течение следующей недели.

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала матча. То есть времени у вас сегодня до 17:00!

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!

Прогнозы только на основное время.

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 22

Аргентина – Франция

Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 даже во время матчей вы можете на сайте VBET.

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В статье: Аргентина Франция Конкурс прогнозов
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Комментарии (8)
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Барселиниуc (землянин)
18.12.2022 в 01:45
АРГЕНТИНА - франсия 3:1
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0
-1
жажа_the_best (Харьков)
18.12.2022 в 01:47
в рот тебе даун }{уев тачку!
Ответить
0
0
жажа_the_best (Харьков)
18.12.2022 в 01:38
Аргентина - Франція 0:5
Ответить
0
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
18.12.2022 в 01:43
давотхуйтебе
Ответить
0
-1
Sportfan ( Миргород)
18.12.2022 в 01:25
Аргентина - Франція 0:0
Ответить
0
0
Ama E new leveL (Черкаси)
18.12.2022 в 01:24
Аргентина – Франция 3-2
Ответить
0
0
Dref2012 (Рівне)
18.12.2022 в 01:01
Аргентина - Франція 1:2
Ответить
0
0
Serbskiy Serb (Днепропетровск)
18.12.2022 в 00:53
Аргентина - Франція 2-1
Ответить
0
0

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