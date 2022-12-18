Сегодня состоится финал Чемпионата мира 2022 по футболу

В воскресенье, 18 декабря, состоится финал 22-го чемпионата мира по футболу – в Лусаиле, Катар, встретятся сборные Аргентины и Франции. Начало встречи в 17.00.

По пути в финал Аргентина выиграла группу, в которой ей противостояли Саудовская Аравия, Польша и Мексика. В плей-офф команда Лионеля Скалони одолела Австралию, Нидерланды и Хорватию. Путь Франции к финалу проходил через противостояние с Австралией, Данией и Тунисом в группе, а также матчи с Польшей, Англией и Марокко в плей-офф.

Обе команды на сегодня дважды становились чемпионами мира – Аргентина в 1978-м и 1986, Франция – в 1998-м и 2018-м. Аргентина при этом трижды проигрывала в финале – в 1930-м, в 1990-м и 2014-м.

Этот поединок называют противостоянием Лионеля Месси и Килиана Мбаппе, вместе выступающих за «Пари Сен-Жермен». Для Месси это пятый Мундиаль и второй финал. Килиан будет защищать титул чемпиона мира, завоеванный четыре года назад. Оба футболиста на этом турнире забили по 5 голов.

Судит матч будет бригада арбитров во главе с поляком Шимоном Марциняком. В Украине в прямом эфире футбол покажут региональные телеканалы Суспільного, а также OTT-платформа MEGOGO. Текстовую трансляцию матча читайте на UA-Футболе | Аргентина - Франция онлайн >>>.