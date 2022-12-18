Внимательно ли вы следили за Аргентиной и Францией на пути к финалу ЧМ-2022? Квиз

Сегодня, 18 декабря, состоится финал Чемпионата мира – 2022. За трофей будут спорить Аргентина и Франция. Латиноамериканцы хотят выиграть свой первый мундиаль с 1986 года, а французы хотят защитить свой титул.

Перед этим противостоянием мы вам предлагаем освежить в памяти путь финалистов к решающему матчу мирового первенства, пройдя наш квиз. В нем будет 10 вопросов, на которые у вас есть три минуты.