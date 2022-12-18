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Игроки сборной Аргентины решили сделать себе памятную татуировку в случае победы на ЧМ-2022
Уже дали обещание
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес рассказал, что "альбиселесте" планируют сделать в случае положительного результата в финальном матче Мундиаля в Катаре:
“За ужином прозвучало, что если все пойдет хорошо, мы хотим сделать татуировку в память об этом историческом моменте. Мы дали обещание. Еще не решили, какой будет татуировка, у нас возникли споры по этому поводу. Кто-то хотел набить Кубок мира, кто-то — дату или что-то написанное на арабском. Были разные идеи”, - сказал Мартинес.
Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией состоится уже сегодня, 18 декабря, в 17.00.
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