Игроки сборной Аргентины решили сделать себе памятную татуировку в случае победы на ЧМ-2022

Центральный защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес рассказал, что "альбиселесте" планируют сделать в случае положительного результата в финальном матче Мундиаля в Катаре:

“За ужином прозвучало, что если все пойдет хорошо, мы хотим сделать татуировку в память об этом историческом моменте. Мы дали обещание. Еще не решили, какой будет татуировка, у нас возникли споры по этому поводу. Кто-то хотел набить Кубок мира, кто-то — дату или что-то написанное на арабском. Были разные идеи”, - сказал Мартинес.