Аргентина - Франция 3:3, серия пенальти 4:2. Справедливость футбола

Месси, Марадона, Пеле. Порядок не имеет значения. Каждый из них был лучшим футболистом своего времени. Но у Месси не было победы в Кубке мира. Только с пятой попытки, в свои 35, Месси, признанный лучшим игроком турнира, поднял над головой шестикилограммовый золотой кубок. Теперь ни у кого не будет сомнений, что он по праву входит в эту тройку. Месси, Марадона, Пеле, Мбаппе? Узнаем через лет десять. Мбаппе стал всего лишь вторым в истории футболистом, который сделал хет-трик в финале чемпионата мира. Как, наверное, обидно при этом не победить… Но Мбаппе всего 23. За ним – будущее. Возможно, и его именем будет названа целая веха в истории футбола. Но сегодня мы стали свидетелями завершения эпохи Месси. Месси выиграл главный трофей в своей карьере. 36-летнее ожидание Аргентины подошло к концу.

Финал Чемпионата мира-2022 навсегда войдет в истории футбола. Возможно, это будет лучший финал на нашей памяти. С чего начать? Как можно не любить футбол после такого? Этому спорту нет равных.

"Наша судьба – это страдать", – говорил после матча Эмилиано Мартинес, лучший, по мнению ФИФА, вратарь ЧМ-2022. До 80-й минуты сложно было представить, что игра закончится результативной ничьей и серией пенальти. Но у Мбаппе были свои планы.

Франция приучила нас к тому, что она неспешно начинает матчи, играет пассивно, действует по упрощенной тактике "дать пас Мбаппе и он что-то сделает". Но даже по своим стандартам Франция начала очень плохо. Аргентина уверенно контролировала мяч, смело атаковала, играла дисциплинированно, напористо, с явным намерением атаковать и еще до перерыва забить гол.

Лионель Скалони вновь удачно подготовился к матчу и выбрал самый верный план. Перед игрой аргентинская пресса писала, что тренер сборной Аргентины выбирает между двумя вариантами: 3-5-2 или 4-3-3. Выбрана была атакующая модель с Ди Марией на поле. И план "альбиселесте" работал безупречно.

Ди Мария действовал на левом фланге, против него играли Усман Дембеле и номильно центрбек Жуль Кунде. Аргентина играла через левый фланг не только из-за того, что он был там Ди Мария, один из самых талантливых и наименее эгоистичных вингеров современности. Футбольные события происходили на центре поля и левом фланге, а это означало, что мяч совершенно не попадал в ту зону, где действовали Мбаппе и Тео Эрнандес. Их как будто и не было на поле.

Франции, как таковой не было. Возможно причина была в таинственном вирусе, который поразил лагерь сборной на поздних стадиях плей-офф? Не было энергии и решительности, ужасные ошибки в передачах у всех футболистов, и просто нервы.

А Аргентина была спокойна. На 22-й минуте Ди Мария обхитрил Дембеле на входе в штрафную и вынудил вингера "ле бле" нарушить правила. Контакт был минимальный, но для пенальти этого было достаточно. Месси пробил точно.

До перерыва Аргентина забила еще один. Не в первый уже раз команда Скалони показывает свое умение играть в переходных фазах. Эта контратака была идеальна. Франция потеряла мяч на чужой половине поля. Молина – Мак Аллистер – Альварес – Месси – Мак Аллистер – и удар Ди Марии. 34-летний форвард, празднуя свой гол, не мог сдержать слезы.

Gracias por tu fútbol y por tu perseverancia, Ángel Di María. pic.twitter.com/BybBMxlX0j — VarskySports (@VarskySports) December 18, 2022

И действительно, казалось, что да, вот он - момент Аргентины, наконец-то она этого дождалась. Все было уж слишком идеально.

Дидье Дешам не стал дожидаться перерыва и уже на 41-й минуте провел двойную замену, выпустив вместо Жиру и Дембеле Тюрама и Коло-Муани. Нельзя сказать, что игра в атаке "ле бле" преобразилась. Свой первый удар по воротам Франция нанесла только на 68-й минуте. Но "ле бле" были менее растерянными, в игре сборной Франции появились энергия и структура.

Но Дешаму нужно было провести еще две замены, чтобы окончательно переломить игру. Камавинга и Коман заменили Гризманна и Тео Эрнандеса. Риск был огромный. Но Дешам был вознагражден за свою смелость.

Скалони же, вероятно ошибся, сняв с поля Ди Марию на 64-й минуте. Аргентина едва не упустила преимущество в два мяча в игре против Австралии, позволила отыграться Нидерландам, позволила отыграться и Франции.

На 80-й минуте Отаменди привез пенальти, сбив в своей штрафной Муани. Точный удар Мбаппе. Не проходит и двух минут, как лучший бомбардир сборной Франции делает дубль. Коман отобрал мяч у Месси в центре поля, дал пас Рабьо, Рабьо на Тюрама, а последний перевел мяч под удар Мбаппе. 2:2. Шок.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Тюрам на 87-й минуте получил желтую карточку за симуляцию, пытаясь нарисовать пенальти. Игра рисковала скатиться в хаос. Но польский рефери Шимон Марчиняк, в отличие от Матеу Лаоса, отработал очень грамотно, профессионально, не позволив футболу уйти на второй план. Футбол восторжествовал.

Но хаос оставался. Перевести дыхание было сложно. В овертайме была своя драма.

Лаутаро Мартинес не реализовал очередной момент. Но затем Лаутаро Мартинес поучаствовал в голевой атаке, которая привела к голу Месси. Вновь она началась с потери Франции, Монтиель отправил мяч вперед, Энцо вывел Мартинес на ворота Льориса, кипер Франции сделал сэйв, но Месси был на добивании.

В финале ЧМ-1986 Аргентина тоже выигрывала 2:0, затем ФРГ отыграла два мяча, но при участии Марадоны Аргентина до конца основного времени забила третий…

Но сегодня интрига была закручена до предела. Это чемпионат мира не хотел так просто отпускать нас, и на 117-й минуте Монтиель в своей штрафной сыграл рукой. Мбаппе подошел к точке и хладнокровно реализовал пенальти.

Реализовал Мбаппе свой удар и уже в послематчевой серии, как и Месси. Но кипер Аргентины Дибу Мартинес парировал удар Комана, а Чуамени пробил мимо. Аргентинцы исполняла свои удары точно.

Эмилиано Мартинес, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер, Хулиан Альварес, Лионель Скалони – все они внесли весомый вклад в победу сборной Аргентины, но ЧМ-2022 войдет в историю как турнир Месси. И он этого заслужил. Браво Аргентина, браво Лионель Месси.

Чемпионат мира, финал. Лусаил, “Лусаил Иконик Стэдиум”

Аргентина – Франция 3:3, пен. 4:2

Голы: Месси 23 (пен.), Ди Мария 36, Месси 109 – Мбаппе 80 (пен.), Мбаппе 82, Мбаппе 118 (пен.)

Серия пенальти: Мбаппе 0:1, Месси 1:1, Коман 1:1 (вратарь), Дибала 2:1, Чуамени 2:1 (мимо), Паредес 3:1, Коло Муани 3:2, Монтьель 4:2

Аргентина: Эмилиано Мартинес – Тальяфико (Дибала 120+1), Отаменди, Ромеро, Молина (Монтиель 91) – Мак Аллистер (Песселья 116), Фернандес, Де Пауль (Паредес 102) – Ди Мария (Акунья 64), Альварес (Лаутаро Мартинес 103), Месси

Франция: Льорис – Кунде (Дисаси 120+1), Варан (Конате 113), Упамекано, Эрнандес (Камавинга 71) – Чуамени, Рабьо (Фофана 96) – Дембеле (Коло Муани 41), Гризманн (Коман 71), Мбаппе – Жиру (Тюрам 41)

Предупреждения: Фернандес 45+7, Акунья 90+8; Паредес 114, Монтиель – Рабьо 55, Тюрам 87