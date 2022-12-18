  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Аргентина - Франция 3:3, серия пенальти 4:2. Справедливость футбола
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аргентина - Франция 3:3, серия пенальти 4:2. Справедливость футбола

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(5 голосов)

Аргентина в третий раз в своей истории выиграла чемпионат мира

Аргентина - Франция 3:3, серия пенальти 4:2. Справедливость футбола

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Месси, Марадона, Пеле. Порядок не имеет значения. Каждый из них был лучшим футболистом своего времени. Но у Месси не было победы в Кубке мира. Только с пятой попытки, в свои 35, Месси, признанный лучшим игроком турнира, поднял над головой шестикилограммовый золотой кубок. Теперь ни у кого не будет сомнений, что он по праву входит в эту тройку. Месси, Марадона, Пеле, Мбаппе? Узнаем через лет десять. Мбаппе стал всего лишь вторым в истории футболистом, который сделал хет-трик в финале чемпионата мира. Как, наверное, обидно при этом не победить… Но Мбаппе всего 23. За ним – будущее. Возможно, и его именем будет названа целая веха в истории футбола. Но сегодня мы стали свидетелями завершения эпохи Месси. Месси выиграл главный трофей в своей карьере. 36-летнее ожидание Аргентины подошло к концу.

Финал Чемпионата мира-2022 навсегда войдет в истории футбола. Возможно, это будет лучший финал на нашей памяти. С чего начать? Как можно не любить футбол после такого? Этому спорту нет равных.

"Наша судьба – это страдать", – говорил после матча Эмилиано Мартинес, лучший, по мнению ФИФА, вратарь ЧМ-2022. До 80-й минуты сложно было представить, что игра закончится результативной ничьей и серией пенальти. Но у Мбаппе были свои планы.

Франция приучила нас к тому, что она неспешно начинает матчи, играет пассивно, действует по упрощенной тактике "дать пас Мбаппе и он что-то сделает". Но даже по своим стандартам Франция начала очень плохо. Аргентина уверенно контролировала мяч, смело атаковала, играла дисциплинированно, напористо, с явным намерением атаковать и еще до перерыва забить гол.

Лионель Скалони вновь удачно подготовился к матчу и выбрал самый верный план. Перед игрой аргентинская пресса писала, что тренер сборной Аргентины выбирает между двумя вариантами: 3-5-2 или 4-3-3. Выбрана была атакующая модель с Ди Марией на поле. И план "альбиселесте" работал безупречно.

Ди Мария действовал на левом фланге, против него играли Усман Дембеле и номильно центрбек Жуль Кунде. Аргентина играла через левый фланг не только из-за того, что он был там Ди Мария, один из самых талантливых и наименее эгоистичных вингеров современности. Футбольные события происходили на центре поля и левом фланге, а это означало, что мяч совершенно не попадал в ту зону, где действовали Мбаппе и Тео Эрнандес. Их как будто и не было на поле.

Франции, как таковой не было. Возможно причина была в таинственном вирусе, который поразил лагерь сборной на поздних стадиях плей-офф? Не было энергии и решительности, ужасные ошибки в передачах у всех футболистов, и просто нервы.

А Аргентина была спокойна. На 22-й минуте Ди Мария обхитрил Дембеле на входе в штрафную и вынудил вингера "ле бле" нарушить правила. Контакт был минимальный, но для пенальти этого было достаточно. Месси пробил точно.

До перерыва Аргентина забила еще один. Не в первый уже раз команда Скалони показывает свое умение играть в переходных фазах. Эта контратака была идеальна. Франция потеряла мяч на чужой половине поля. Молина – Мак Аллистер – Альварес – Месси – Мак Аллистер – и удар Ди Марии. 34-летний форвард, празднуя свой гол, не мог сдержать слезы.

И действительно, казалось, что да, вот он - момент Аргентины, наконец-то она этого дождалась. Все было уж слишком идеально.

Дидье Дешам не стал дожидаться перерыва и уже на 41-й минуте провел двойную замену, выпустив вместо Жиру и Дембеле Тюрама и Коло-Муани. Нельзя сказать, что игра в атаке "ле бле" преобразилась. Свой первый удар по воротам Франция нанесла только на 68-й минуте. Но "ле бле" были менее растерянными, в игре сборной Франции появились энергия и структура.

Но Дешаму нужно было провести еще две замены, чтобы окончательно переломить игру. Камавинга и Коман заменили Гризманна и Тео Эрнандеса. Риск был огромный. Но Дешам был вознагражден за свою смелость.

Скалони же, вероятно ошибся, сняв с поля Ди Марию на 64-й минуте. Аргентина едва не упустила преимущество в два мяча в игре против Австралии, позволила отыграться Нидерландам, позволила отыграться и Франции.

На 80-й минуте Отаменди привез пенальти, сбив в своей штрафной Муани. Точный удар Мбаппе. Не проходит и двух минут, как лучший бомбардир сборной Франции делает дубль. Коман отобрал мяч у Месси в центре поля, дал пас Рабьо, Рабьо на Тюрама, а последний перевел мяч под удар Мбаппе. 2:2. Шок.

Аргентина - Франция 3:3, серия пенальти 4:2. Справедливость футбола - изображение 1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Тюрам на 87-й минуте получил желтую карточку за симуляцию, пытаясь нарисовать пенальти. Игра рисковала скатиться в хаос. Но польский рефери Шимон Марчиняк, в отличие от Матеу Лаоса, отработал очень грамотно, профессионально, не позволив футболу уйти на второй план. Футбол восторжествовал.

Но хаос оставался. Перевести дыхание было сложно. В овертайме была своя драма.

Лаутаро Мартинес не реализовал очередной момент. Но затем Лаутаро Мартинес поучаствовал в голевой атаке, которая привела к голу Месси. Вновь она началась с потери Франции, Монтиель отправил мяч вперед, Энцо вывел Мартинес на ворота Льориса, кипер Франции сделал сэйв, но Месси был на добивании.

В финале ЧМ-1986 Аргентина тоже выигрывала 2:0, затем ФРГ отыграла два мяча, но при участии Марадоны Аргентина до конца основного времени забила третий…

Но сегодня интрига была закручена до предела. Это чемпионат мира не хотел так просто отпускать нас, и на 117-й минуте Монтиель в своей штрафной сыграл рукой. Мбаппе подошел к точке и хладнокровно реализовал пенальти.

Реализовал Мбаппе свой удар и уже в послематчевой серии, как и Месси. Но кипер Аргентины Дибу Мартинес парировал удар Комана, а Чуамени пробил мимо. Аргентинцы исполняла свои удары точно.

Эмилиано Мартинес, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер, Хулиан Альварес, Лионель Скалони – все они внесли весомый вклад в победу сборной Аргентины, но ЧМ-2022 войдет в историю как турнир Месси. И он этого заслужил. Браво Аргентина, браво Лионель Месси.

Чемпионат мира, финал. Лусаил, “Лусаил Иконик Стэдиум”

Аргентина – Франция 3:3, пен. 4:2

Голы: Месси 23 (пен.), Ди Мария 36, Месси 109 – Мбаппе 80 (пен.), Мбаппе 82, Мбаппе 118 (пен.)

Серия пенальти: Мбаппе 0:1, Месси 1:1, Коман 1:1 (вратарь), Дибала 2:1, Чуамени 2:1 (мимо), Паредес 3:1, Коло Муани 3:2, Монтьель 4:2

Аргентина: Эмилиано Мартинес – Тальяфико (Дибала 120+1), Отаменди, Ромеро, Молина (Монтиель 91) – Мак Аллистер (Песселья 116), Фернандес, Де Пауль (Паредес 102) – Ди Мария (Акунья 64), Альварес (Лаутаро Мартинес 103), Месси

Франция: Льорис – Кунде (Дисаси 120+1), Варан (Конате 113), Упамекано, Эрнандес (Камавинга 71) – Чуамени, Рабьо (Фофана 96) – Дембеле (Коло Муани 41), Гризманн (Коман 71), Мбаппе – Жиру (Тюрам 41)

Предупреждения: Фернандес 45+7, Акунья 90+8; Паредес 114, Монтиель – Рабьо 55, Тюрам 87

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Аргентина Франция сборная Франции ЧМ-2022 Чемпионат Мира-2022 Сборная Аргентины Национальная сборная Франции Килиан Мбаппе Национальная сборная Аргентины
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (154)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниуc (землянин)
18.12.2022 в 21:55
С 71 минуты в составе сборной типа Франции на поле играли 9 негров и один еврей. С 95 минуты играли ОДНИ НЕГРЫ, вратарь не в счёт. Болельщики сборной типа Франции, имеющие белый цвет кожи, вам не стыдно?
Ответить
+1
0
Нанашко (Гуцульщина)
18.12.2022 в 21:53
Люди кажуть,шо Мессі на даний момент єдиний футболіст який забивав на всіх етапах ЧС. В групі, 1/8, 1/4, 1/2 і фінал.
Ответить
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
18.12.2022 в 21:56
Які люди, з полонини?
Ответить
0
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
18.12.2022 в 21:38
Якщо взяти чемпіонат загалом, то відверто нуднуватий. Топ збірні погано підготовлені приїхали. Італія взагалі не пройшла. Фінал звичайно трохи виправив загальне враження в позитивний бік. Ну і суддівських помилок як завжди дуже багато за весь чемпіонат. Ну але з таким керівництвом ФІФА, то нічого дивного
Ответить
0
0
Зритель (Харьков)
18.12.2022 в 21:45
Нічого дивного - на підготовку лише тиждень був.
Ответить
0
0
Caballero (DC)
18.12.2022 в 21:36
Да, это справедливость футбола. НО. Месси не Пеле. Месси не Марадона. Месси просто нападающий-звезда.
Ответить
0
0
avatar
Loader (Днепр)
18.12.2022 в 21:51
Не та мантра. "Ом" лучше успокаивает.
Ответить
0
0
avatar
Loader (Днепр)
18.12.2022 в 21:29
Ничего так игра получилась, хотя Франция могла бы предложить больше, но ей не дали. Аргентина великолепна. Спокойствие и стабильность. Абсолютно заслуженное чемпионство. Франция была переиграна во всех линиях. Вообще без шансов. Ну и идеальный финиш карьеры Месси. Несмотря на то, что игра благодаря случайностям дотянулась до серии пенальти, итог справедлив. p.s. Персональным хейтерам Месси предстоит печальный период длиною в жизнь.))
Ответить
+2
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.12.2022 в 21:33
Привет Виталий! Рад за Месси и ко. А так же рад за тех, о ком ты написал в P.S. Против кого они боролись, тот их раком и поставил и за это
Ответить
+1
-1
avatar
Loader (Днепр)
18.12.2022 в 21:50
Привет, Алекс.
+1
0
DesnaUA (Чернигов)
18.12.2022 в 21:18
Где сраний сопляк роналду???
Ответить
+2
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.12.2022 в 21:23
Бадру в ширинку плачет.))
Ответить
+1
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
18.12.2022 в 21:24
Бадру Эль-Каддури?
0
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.12.2022 в 21:29
Не в курсе, может и ему тоже.
0
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
18.12.2022 в 21:30
Ну Бадр норм мужик, нормально за Динамо играл, я других Бадров не знаю)
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.12.2022 в 21:35
Я о том, что Кристинку7 на рукав в бассейне ласкал
0
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
18.12.2022 в 21:41
Ну уже дружеское фото для прикола, взяв на руки, превратилось в "ласкал". Вон Месси тогда вся команда Аргетины обласкала после финального свистка) Бред
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.12.2022 в 21:46
Гомосятину и празднование надо различать.)
0
0
DesnaUA (Чернигов)
18.12.2022 в 21:16
Я рахую петушиної голови ПРОГРАЛИ, саме так,по заслузі!!Мессі чемпіон!
Ответить
+2
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
18.12.2022 в 21:10
Цей фінал чи не найкращий за нашої пам"яті і ввійде в історію! Ще Бразилія-Італія був досить драматичним, особливо останній удар Баджо. Сьогодні ж більше голів було, для нейтральних вболівальників просто Свято!
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2022 в 21:14
а сейв мартинеса на 120+???
Ответить
+3
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
18.12.2022 в 21:16
Це космос!
+2
0
DesnaUA (Чернигов)
18.12.2022 в 21:10
Черножопі колонії повинні були програти
Ответить
+1
0
DesnaUA (Чернигов)
18.12.2022 в 21:09
Ну де ва Роналду сопливий?
Ответить
+1
-1
Romerik (YNWA)
18.12.2022 в 21:10
Утішає свою притрушену сестру..чи вона його
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2022 в 21:15
притрушивает своего утешалку))
+2
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.12.2022 в 21:14
Здесь его поклонники пытаются покакать вместо его и его сестры .))
Ответить
+1
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
18.12.2022 в 21:05
Із-за клятих орків не зміг додивитися матч... Після першого тайми електрику вимкнули. Але чудово розумів 2:0 проти французів ще не перемога... На жаль так і сталося коли поважні зірки ЗА трошечки підсіли, а Де Марію взагалі довелось поміняти, молода зірка ЗФ змогла прорватися... Але перемога все одно дісталася аргентинцям зі своїм неперевершеним капітаном! Виглядає, що саме такого МЕССІ, що ЛЮТО прагнув перемогти, не вистачало аргентинцям раніше. Мбаппе поздоровлення з призом і побажанням постійно піднімати планку своїх досягнень! Бо "разових зірок" вже хоч греблю гати...
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2022 в 21:02
ошибка тренера аргов в том, что рано начал удерживать счёт! контролируйте мяч, гоняйте петухов и там 3:0 было бы, но нет...
Ответить
+2
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
18.12.2022 в 21:06
100%! Заміни Дешама спрацювали, а Скалоні тупанув. Не вистачало в другій половині другого тайму швидкого форварда для контратак, втомився Альварес
Ответить
+1
0
avatar
hrdhrd (Украина)
18.12.2022 в 21:10
Тут такая игра была, все на тоненького. Проиграй Аргентина, сказали бы что рано джокера Ди Марию выпустил, вот бы его на последние 20-30 минут. А выиграй Дешам, ему бы не пихали за стартовый просчет, когда Мбаппе и Дембеле совершенно не помогали сзади, Дембеле раз пошел, но лучше бы не шёл)) И пришлось еще в первом тайме двойную замену делать
0
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
18.12.2022 в 21:09
Та зірки ЗА трошечки "поважніше" і темп заданий Скалонні підсадив їх раніше. А рівноцінної заміни не знайшлось
Ответить
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.12.2022 в 21:13
Да сейчас уже не имеет значения. Самый молодой тренер на этом ЧМ привёл команду к победе!
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2022 в 21:17
та теперь это понятно, но ТАКОЙ ПРОСЧЁТ чуть не стоил поражения вместо сокрушительной победы! чухаешь разницу?
0
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.12.2022 в 21:19
Чухаю
+1
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
18.12.2022 в 21:00
Бл..., як це жалюгідно виглядало, коли перед врученням Кубку продажна підстилка інфантіно і шейх примазувались до слави. Замість того щоб віддати його Лео щось розказує йому, час тяне, якусь мантію вдягли... лицеміри кончені!!!
Ответить
+1
0
avatar
hrdhrd (Украина)
18.12.2022 в 21:04
К мантии чтобы привыкал потихоньку, ему в принципе уже можно оставаться в Катаре и заработать много денег. Маленький король Парижа все равно с ним теперь не уживется. Да и пожалуй этот кубок, это был завершающий штрих. А выглядела мантия стремно))
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2022 в 21:12
недоразработка катарских недоучёных - мантия-недоневидимка
+1
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
18.12.2022 в 21:22
Прочитал, что это называется бишт, типа парадно-выходная накидка шейхов для торжественных моментов.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2022 в 20:59
читая перед матчем ветку с прогнозами, у меня как-то всплыли 2:2 и 3:3, но не захотел там оставлять свой прогноз, ибо не участвую в том балагане...а так и получилось: 2:2 в основное время, 3:3 - в дополнительное
Ответить
+1
-1
DesnaUA (Чернигов)
18.12.2022 в 20:54
Чемпіон Аргентина,вони кращі!
Ответить
+3
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.12.2022 в 20:56
Ответить
+2
-1
Рівнянин (Рівне)
18.12.2022 в 20:42
Москальня і колабораціоністи тріумфують! Союзник рашапідерейшн виграла в лотерею! "Спорт внє палітікі!"Окрема подяка Інфантіліно,за неможливість Президента звернутись до людства!
Ответить
+4
-9
C_Ballack (Днепр)
18.12.2022 в 20:48
Здоров бурштиновий потріоте
Ответить
+5
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.12.2022 в 20:54
Хахахаха, nugapaca понесло. Полегче на поворотах убогий! ))
Ответить
+4
-1
__Grab__ (Костопіль)
18.12.2022 в 21:04
Ти правий...Тебе понесло...
0
-3
Olеgуurсhak (Xмельницький )
18.12.2022 в 20:40
За Аргентину с детства!
Ответить
+6
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.12.2022 в 20:35
Вот и решена судьба ВОСЬМОГО золотого мяча и кто есть лучший во все времена !!!!!
Ответить
+6
-2
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
18.12.2022 в 20:38
Даріан щось знав ще задовго до початку ЧС...
Ответить
+4
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.12.2022 в 20:34
С нетерпением жду речи Дариана!!! Олени, дохтура, желтопузый со всеми пятнадцатью эккаунтами и прочие хейтеры всего здравого, одевайте наколенники ибо долго придётся стоять на коленях просить у него прощения Ох как он вас оттрахает
Ответить
+5
-3
__Grab__ (Костопіль)
18.12.2022 в 20:37
Та якось піх.й на тебе та твого сокамерника по психлікарні- Монреальського Оленя... Мессі та КР і без вашої маячні Легенди світового футболу...
Ответить
0
-4
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.12.2022 в 20:41
Конечно пихуй. Уже привыкли, что он вас постоянно трахает
+3
-3
avatar
hrdhrd (Украина)
18.12.2022 в 20:41
Учитесь достойно выигрывать и достойно проигрывать. И тогда не будут трахать вас, и не потребуется трахать вам. Сегодня победил Месси, молодец, и угадавшие это молодцы. Завтра все может быть иначе.
Ответить
+2
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.12.2022 в 20:42
А что же сами так не делаете?)
+4
-2
__Grab__ (Костопіль)
18.12.2022 в 20:43
Тобі цього не зрозуміти...
0
-4
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.12.2022 в 20:47
А я и не хочу вас понимать. До свидания У нас праздник
+3
-2
__Grab__ (Костопіль)
18.12.2022 в 20:51
Ось у тому й проблема...
0
-3
avatar
scorpius (Ck)
18.12.2022 в 20:26
Прекрасный финал! Поздравляю Аргентину, после проигрыша арабам в такой расклад никто не верил. Рад за Лео, он долго к этому шёл и таки выстрадал, по-другому и не скажешь.
Ответить
+7
-2
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
18.12.2022 в 20:25
Мабуть якби Мессі був росіянином, і зараз виграла збірна росії, то деякі екземпляри, так само зараз раділи б, як зараз радіють за недружню нам Аргентину. Спорт же ж поза політикою, правда?
Ответить
+1
-6
avatar
scorpius (Ck)
18.12.2022 в 20:29
Щось не чув, щоб особисто Мессі підтримував русню
Ответить
+5
-3
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
18.12.2022 в 20:32
Україну точно не підтримував. А от його Аргентина за яку ви так вболіваєте, то так підтримувала русню
+1
-3
avatar
scorpius (Ck)
18.12.2022 в 20:38
Igor Frankivsk, я не є вболівальником Аргентини, але конкретно у цьому фіналі мої симпатії були на боці латиносів. Не збираюсь ненавидіти цілу націю за те що вона далека від наших проблем, це по-дитячому.
+4
-1
__Grab__ (Костопіль)
18.12.2022 в 20:30
100%... Для даних "екземплярів" це діагноз...
Ответить
+1
-2
Romerik (YNWA)
18.12.2022 в 20:32
Радіють за КОМАНДУ Аргентини і за МЕССІ. А ти був би радий напевно за Францію порадіти, за Макрончика любовника х*йла? Логіка так ж. Чого ж майже усі екземпляри вболівали за Ховатію, якщо там грає ватник Ловрен, які наших воїнів не хочуть тренувати. Чого? Маніпуляції з твоєї сторони і не більше
Ответить
+7
-1
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
18.12.2022 в 20:34
Я був би радий щоб наші не раділи за аргентинців, бо вони друзі х*йла. На Францію мені все одно. Але вони хоча б допомагають зброєю
+1
-3
efim423 (odessa)
18.12.2022 в 20:35
франция передаёт оружие , а аргентина даже слов поддержки не сказала
+2
-2
Romerik (YNWA)
18.12.2022 в 20:45
І? Тепер не можна вболівати за футбольну команду і за кращого гравця всіх часів, бо керівництво країни нас не підтримує? Футбол це політика, але я хочу вболівати за тих, за кого хочу. За казку і за особистості. Але маю і червоні лінії, які переходити не збираюсь. Це кац*пський паспорт, країна, холую РФ серби і шлюхи Іранці. Всі вони вилетіли. А по всіх інших можна підклпатись до УСІХ. Було б бажання. Тому не треба перебільшувати
+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.12.2022 в 20:58
Romerik (YNWA) Да он ипанутый, как и некоторые здесь. Не трать свое время, что-то им объяснять.)
+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2022 в 21:08
некоторые?!?!?!?!)))
+2
-1
Romerik (YNWA)
18.12.2022 в 21:12
+2
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.12.2022 в 21:21
Многие?
+2
-1
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
18.12.2022 в 21:23
dynamo kiev #1 (Charlotte ) Ти точно іпанутий, тут не посперечаєшся
0
-3
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
18.12.2022 в 20:25
Все таки є справедливість у футболі!!! Абсолютно заслужена перемога Аргентини! Вітаю всіх адекватних вболівальників з досягненням МЕССІ Набагато більше було бажання перемогти. Катали французів до 80хвилини як дітей. А потім топо проблеми собі створили і валідол для вболівальників. Незабутній фінал!!! Фантастика!!!
Ответить
+3
-3
avatar
hrdhrd (Украина)
18.12.2022 в 20:26
А потом вышел Камавинга и начался очередной великий камбэк Просто серий пенальти у Камавинги еще в карьере не было, не понял как там затащить) Молодой еще
Ответить
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
18.12.2022 в 20:30
Всё верно Миша. 80 минут возили эту хвалёную сборную типа Франции по газону, как хотели, пока не случился тот досадный пеналь и жабы ожили. Но справедливость таки ЕСТЬ!
Ответить
+3
-2
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
18.12.2022 в 20:34
Вітаю, ОЛЕГ!!!
+2
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
18.12.2022 в 21:34
+1
0
Romerik (YNWA)
18.12.2022 в 20:20
Сьогодні був дуумвірат двох найкращих в світі. Лебедина пісня для Мессі і Мбаппе. Мбаппе, який витягнув з коми Францію, яка там була 70 хвилин. Черепашку не шкода, бо у нього все попереду і він ще своє візьме. Все сьогодні сталося так, як чекало більшість футбольного світу. Аргентина, саме як КОМАНДА під проводом Мессі стала чемпіоном. Сам же Мессі став найкращим за всю історію. Браво!!!
Ответить
+3
-1
Нанашко (Гуцульщина)
18.12.2022 в 20:20
Не справидливо. Чемпіон не справжній.Єдину команду елітну яку обіграла Аргентина це Франція і то по пенальті.До прикладу Франці обіграла елітну Англію в основний час.
Ответить
+5
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.12.2022 в 20:21
Горе то какое, как жить с этим будешь? Пойди удавись.)
Ответить
+4
-3
__Grab__ (Костопіль)
18.12.2022 в 20:21
Навзаєм....
0
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
18.12.2022 в 20:23
Запоминай Алекс ещё один ник Алграба. Гуцульщина блъ...
+2
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.12.2022 в 20:23
Да я это сразу понял.))
+2
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
18.12.2022 в 20:24
Нанашко...
+1
-2
__Grab__ (Костопіль)
18.12.2022 в 20:27
Так, бачу розумова відсталість у тебе з шарлатанцем збереглася...
0
-2
Нанашко (Гуцульщина)
18.12.2022 в 20:37
Сарказм леґіні. В Карпатах починаються масові гуляння...
Ответить
0
-1
KpaMapb (Краматорск)
18.12.2022 в 20:19
Вітаю Аргентину та Лео з перемогою!
Ответить
+4
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.12.2022 в 20:19
А вот влажные мечты Мессизавистников. Только несколько, многие народ и сами видели———Да тут сочинять ничего не надо, Великий Месси обделался, подойдя пихать Ван Галу, который в 2 раза его старше и болен раком. Искренне порадуюсь, когда этот кусок г*вна в финале получит серебряную медальку и пойдет смотреть, как Франция празднует победу. И Роналду здесь совершенно не причем, с ним тоже карма сыграла злую шутку, за празднование чужого гола, как своего и тд.. Kalyna (Montreal) 11.12.2022 в 19:44Чому срібну ?Може, бронзову.hrdhrd (Украина) 11.12.2022 в 19:45Или вообще никакой. Это было бы шикарно 
Ответить
+2
-4
avatar
hrdhrd (Украина)
18.12.2022 в 20:37
Ну да, и что?) Победа в финале отменяет его плохой поступок? Это человек, с которого миллионы мальчишек берут пример, и он такое себе позволяет. И опережая восклики про Роналду, да, он тоже поступал плохо. Это никого из них не оправдывает
Ответить
+1
-3
Нанашко (Гуцульщина)
18.12.2022 в 20:15
Протестую.матч потрібно переграти,Аргентина мала на один день більше відпочинку...
Ответить
0
-5
nadobi (Полтава)
18.12.2022 в 20:16
Сам то понял, что сказал
Ответить
+4
0
Нанашко (Гуцульщина)
18.12.2022 в 20:22
Зрозумів. Французи менше відпочивали. Ти думаєш шо якшо я з полонини то рахувати не вмію?
0
-4
nadobi (Полтава)
18.12.2022 в 20:27
Ты дебил, как матч не переноси, всё равно всегда у Аргентины будет на один день больше!
+5
0
nadobi (Полтава)
18.12.2022 в 20:27
+4
0
Нанашко (Гуцульщина)
18.12.2022 в 20:54
Сам дебіл. Якшо матч перенести на тиждень то футболіти зможуть відновити сили.
Ответить
0
-2
nadobi (Полтава)
18.12.2022 в 21:06
Ты еще больше дебил, чем я думал. Даже через неделю всё равно у Аргентины будет на один день отдыха больше
+1
0
nadobi (Полтава)
18.12.2022 в 21:06
+1
0
Нанашко (Гуцульщина)
18.12.2022 в 21:32
Сарказм придурок,в кожному ЧС один фіналіст має один день має більше відпочинку. Ти думай собі дальше...
0
0
balamyt (Boston)
18.12.2022 в 20:15
Свершилось ! Финита ля комедия ! Как я и утверждал с самого начала Всем Мессифобам и его стронникам что победит Месси и его Аргентина..Они и в этом матче были лучшие ..Но я бы хотел чтобы Месси не уходил из сборной. Аргетнины.Он ее лидер и теперь символ всего чемпионата..Мира..Да здравствует Месси..!
Ответить
+2
-5
avatar
Барселиниуc (землянин)
18.12.2022 в 20:26
Да здравствует Король!
Ответить
+3
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
18.12.2022 в 20:10
М Е С С І - КОРОЛЬ!!! Крапка!
Ответить
+6
-8
avatar
hrdhrd (Украина)
18.12.2022 в 20:12
Цена момента. А забей Коло Муани за секунды до серии пенальти, королем был бы другой. Но тот конечно еще будет, если окончательно не превратится в Мбабло
Ответить
+2
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.12.2022 в 20:14
Вот если бы забил, тогда и говорили бы, а сейчас Месси-король и это уже история!!!
+3
-5
avatar
hrdhrd (Украина)
18.12.2022 в 20:16
Да, Месси король. А Дембеле д*лбоеб
+1
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
18.12.2022 в 20:18
Ти прав на сто процентів - ціна моменту!!! Є справдливість в світі! Він заслужив, признай це! Ти ж розумний чоловік!
+3
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.12.2022 в 20:22
Пихуй Дембеле и я давно и много об этом писал.
+2
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
18.12.2022 в 20:24
Заслужил, и я никогда не говорил, что Месси плохой футболист, хоть и мне он "вражеский" . Но нельзя выделять одного его. Молодцы и Ди Мария, и вратарь Мартинес, да и остальные невероятно боролись за него. Наверное это основное, что лично я могу сказать, в чем Месси точно круче Роналду - он сумел сплотить вокруг себя команду, а Криштиану в важный момент не смог. Все остальное это субъективно.
+2
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
18.12.2022 в 20:29
Абсолютно вірно! Виграла команда - ЗБІРНА!!! І мені дуже не подобається, що гравці збірної кажуть, що для Мессі хочуть виграти турнір - це дурня! Вони виграли для своєї країни. Мессі капітан, лідер команди і поміг їм просто досягти цієї висоти!!!
+3
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.12.2022 в 20:39
Понимал, но злорадствовал, а это одно и тоже. К примеру Каземиро тоже из вражеского мне стана, но я никогда не позволял себе писать всякую х***** про него.
+4
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
18.12.2022 в 20:57
Так Каземиро на больных раком стариков не бычит, и в лицо проигравшим не смеется. Вот не умею я болеть за игроков, которые мне противны с точки зрения человеческих качеств.
+1
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
18.12.2022 в 21:00
И Каземиро, это ты такого положительного парня выбрал, у которого вообще мало хейтеров. А насчет Роналду, Марсело, Рамоса, ранее Бензема, я тоже много лет читаю, что вы пишете.
+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.12.2022 в 21:00
Ну это твои проблемы. А Ван Гал действительно ипанутый и не надо болезнями прикрываться.
+1
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
18.12.2022 в 21:01
Да, сказал что Месси пешком ходит, вот же оскорбил так оскорбил. Он же никогда пешком по полю не ходит
0
-1
DesnaUA (Чернигов)
18.12.2022 в 21:03
Забей,не забей..Забей Роберто Баджо в фиинале,тоже по другому было бы..Но это не говорит о том что это был великий футболист,если вы помните.
0
0
Нанашко (Гуцульщина)
18.12.2022 в 21:38
hrd згідний з вінничанином. Один Мессі ЧС не виграв,команда виграла.
0
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
18.12.2022 в 20:10
Поздравления фанатам Месси. Заслужил, вопрос закрыт. Я не фанат Месси, но за Ди Марию порадуюсь, шедевральные 65 минут в исполнении этого непризнанного гения.
Ответить
+4
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.12.2022 в 20:12
Новые туфли не жмут?
Ответить
+3
-4
avatar
hrdhrd (Украина)
18.12.2022 в 20:15
У меня свое мнение насчет Месси-человека, и оно не изменилось. И я не говорил, что он на этом ЧМ плох, но по Хорватиям судить, это такое. Вот матч с сильным соперником, для меня вопрос закрыт. А Ди Марию я поддерживал еще в 2014 году. Так что туфли у меня не изменились
+2
-1
frilanser (Львів)
18.12.2022 в 20:10
Вітаю Аргентину й Мессі! Було б дуже несправедливо якби два рази підряд вигравали футболісти в яких пєтух на футболках
Ответить
+2
-3
__Grab__ (Костопіль)
18.12.2022 в 20:09
Все ж таки футбол несправедливий... Купа лівих пенальті персонально під Мессі протягом всього чемпіонату, грубість та хамство до супротивників від гравців збірної Аргентини, і ось тобі нові чемпіони... Зате Фінал був класнючий!!! Шкода, що не виграла Франція. Оце було б справедливо...
Ответить
+2
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.12.2022 в 20:11
Поплачь в подушку мистер Справедливость)))
Ответить
+4
-4
__Grab__ (Костопіль)
18.12.2022 в 20:14
Тільки після тебе... І, до речі, зміни підгузник, ти обмочився на радощах...
+2
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
18.12.2022 в 20:16
алГРАБ?...
+1
-1
__Grab__ (Костопіль)
18.12.2022 в 20:17
Засумував?
0
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
18.12.2022 в 20:19
Обрезание нику сделал?
+2
-2
__Grab__ (Костопіль)
18.12.2022 в 20:22
0
-2
Нанашко (Гуцульщина)
18.12.2022 в 21:42
Дійсно багато лівих пенальті. Пропоную переграти епізоди з пенальті або через чотири роки знову провести ЧС.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2022 в 21:56
BREAKING!!! чемпионат мира по пенальти! а шо, нормальная тема: игроков и персонала нужно меньше, турнир можно спокойно провести даже за один день? призовые - те же)))))))
0
0
Jovan Markoski
18.12.2022 в 20:07
Вот так играть надо!
Ответить
+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2022 в 20:06
3-3ллер!!!!
Ответить
+1
-3
avatar
Барселиниуc (землянин)
18.12.2022 в 20:14
Ответить
+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2022 в 20:05
дааааа !!!!
Ответить
+1
-3
avatar
Барселиниуc (землянин)
18.12.2022 в 20:15
Даааа!!!
Ответить
+1
-2
avatar
Крестоносец. (Полтава)
18.12.2022 в 20:05
Один из лучших финалов ЧМ оллтайм! Респект обеим командам!
Ответить
+4
0
avatar
att119 (Луцьк)
18.12.2022 в 20:05
Аргентина перемогла збірну африканських націй
Ответить
+1
-5
avatar
Барселиниуc (землянин)
18.12.2022 в 20:05
Да!!! Да!!! Да!!! Месси - ЧЕМПИОН!!!
Ответить
+2
-5
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.12.2022 в 20:09
С победой дружище!!! Сегодня Лео красиво закрыл помойки своим хейтерам
Ответить
+3
-6
avatar
Барселиниуc (землянин)
18.12.2022 в 20:12
Последняя карта мессифобов БИТА!
+4
-4
жажа_the_best (Харьков)
18.12.2022 в 20:30
Два дебила это сила!
Ответить
+1
-5
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.12.2022 в 21:01
Завидуй молча, недоразвитый.))))
+2
-2
Нанашко (Гуцульщина)
18.12.2022 в 20:04
Парубки піднімають прапор Аргентини на Говерлу а дівчата навкруг гори водять хороводи...
Ответить
+1
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.12.2022 в 20:03
Кто болел за Аргентину, с победой!!!
Ответить
+5
-4
avatar
Барселиниуc (землянин)
18.12.2022 в 20:08
Ответить
+4
-3
Рівнянин (Рівне)
18.12.2022 в 20:26
Ага!!! Особливо,якщо взяти до уваги,що це ворожа до нас країна! Щастя повні штани!!!
Ответить
+1
-4
DesnaUA (Чернигов)
18.12.2022 в 20:59
Ну точно проти петушиної команди
Ответить
+1
0
sasha_lv (Львів)
18.12.2022 в 20:01
фінал-просто шикарний...
Ответить
+2
-2
Ol-g (Одесса)
18.12.2022 в 20:01
Вітаю Аргентину включно з Мессі! Дякую Франції за представництво Європи. Продовжуємо підтримувати ЗСУ!
Ответить
+2
0
Нанашко (Гуцульщина)
18.12.2022 в 19:59
На карпатських полонинах тримбіти заграли...
Ответить
0
-4
Alexad (Кропивницький (Киров)
18.12.2022 в 19:58
Пенессі молодець))))
Ответить
+2
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.12.2022 в 20:04
Он молодец, а ты нет, мягко говоря. И еще очень глупый, искажая фамилию легенды.
Ответить
+2
-3
__Grab__ (Костопіль)
18.12.2022 в 20:20
І нагадати тобі, як ти обзивав ще одну легенду футболу, КР7?
0
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.12.2022 в 21:06
Иди со своим negpuлой7 за русским кораблем
+1
-1
__Grab__ (Костопіль)
18.12.2022 в 21:30
п н х, педрило шарлатанське...
0
-1
__Grab__ (Костопіль)
18.12.2022 в 20:12
Та да... " Рекордсмен" по лівих пеналях на чемпіонатах світу...
Ответить
+1
-4

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде