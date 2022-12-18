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Официально: Саутгейт продолжит работу со сборной Англии
Встретится с Украиной
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не покинет свой пост после вылета в четвертьфинале Чемпионата мира-2022. Об этом сообщил спикер Английской футбольной ассоциации.
Стороны договорились, что наставник будет работать с командой при отборе Евро-2024. Исполнительный директор ФА Марк Буллингем заявил, что ассоциация полностью поддерживает Саутгейта и его помощника Стива Холланда.
Отметим, что в группе квалификации на Евро-2024 с "тремя львами", кроме Италии, Северной Македонии и Мальты, будет и сборная Украины. Матч против "сине-желтых" станет для англичан первым домашним в этой отборочной кампании. Он запланирован на 26 марта.
Напомним, что сборная Англии в четвертьфинале ЧМ-2022 вылетела из национальной команды Франции.
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