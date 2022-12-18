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Сабо: Гризманн стал для меня открытием на Чемпионате мира

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Считает его одним из лучших на Мундиале

Сабо: Гризманн стал для меня открытием на Чемпионате мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший футболист и тренер Йожеф Сабо прокомментировал финальный поединок Чемпионата мира в Катаре между Аргентиной и Францией, который состоится сегодня.

“Я буду болеть за французов, потому что еще до чемпионата мира я говорил, что они главные фавориты Мундиаля. У Дешама два равноценных состава, любого игрока можно поменять и ничего не случится. Мне нравится эта команда

У обеих команд хорошая защита. Думаю, основное время закончится вничью, а в дополнительное или по пенальти победят французы”, - сказал Сабо.

Также специалист выразил восхищение игрой одного из лидеров сборной Франции:

“Для меня стал открытием Гризманн, он сейчас ведет игру сборной Франции. Он хорош везде – и в обороне, и в атаке. Я считаю, что Гризманн один из лучших на этом Чемпионате мира”, - сказал Сабо.

Отметим, что Антуан провел на этом Чемпионате мира шесть матчей, в которых отличился тремя ассистами. Все поединки кроме встречи с Тунисом он сыграл от начала до конца.

Напомним, что старт начала матча между аргентинцами и французами намечен на 17:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого поединка.

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В статье: Аргентина Франция Антуан Гризманн
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Источник:
FanDay

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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
18.12.2022 в 14:51
+1, Ёжику Ёжиковичу, про Гризмана это совершенно точно подмечено. Действительно - не узнаваем, колоссальная умная и толковая работа на команду … Вроде не фейерит, излишне не искрится, но… - Лидер команды, одним словом …
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