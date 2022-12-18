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Сабо: Гризманн стал для меня открытием на Чемпионате мира
Считает его одним из лучших на Мундиале
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший футболист и тренер Йожеф Сабо прокомментировал финальный поединок Чемпионата мира в Катаре между Аргентиной и Францией, который состоится сегодня.
“Я буду болеть за французов, потому что еще до чемпионата мира я говорил, что они главные фавориты Мундиаля. У Дешама два равноценных состава, любого игрока можно поменять и ничего не случится. Мне нравится эта команда
У обеих команд хорошая защита. Думаю, основное время закончится вничью, а в дополнительное или по пенальти победят французы”, - сказал Сабо.
Также специалист выразил восхищение игрой одного из лидеров сборной Франции:
“Для меня стал открытием Гризманн, он сейчас ведет игру сборной Франции. Он хорош везде – и в обороне, и в атаке. Я считаю, что Гризманн один из лучших на этом Чемпионате мира”, - сказал Сабо.
Отметим, что Антуан провел на этом Чемпионате мира шесть матчей, в которых отличился тремя ассистами. Все поединки кроме встречи с Тунисом он сыграл от начала до конца.
Напомним, что старт начала матча между аргентинцами и французами намечен на 17:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого поединка.
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