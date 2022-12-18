Сабо: Гризманн стал для меня открытием на Чемпионате мира

Бывший футболист и тренер Йожеф Сабо прокомментировал финальный поединок Чемпионата мира в Катаре между Аргентиной и Францией, который состоится сегодня.

“Я буду болеть за французов, потому что еще до чемпионата мира я говорил, что они главные фавориты Мундиаля. У Дешама два равноценных состава, любого игрока можно поменять и ничего не случится. Мне нравится эта команда У обеих команд хорошая защита. Думаю, основное время закончится вничью, а в дополнительное или по пенальти победят французы”, - сказал Сабо.

Также специалист выразил восхищение игрой одного из лидеров сборной Франции:

“Для меня стал открытием Гризманн, он сейчас ведет игру сборной Франции. Он хорош везде – и в обороне, и в атаке. Я считаю, что Гризманн один из лучших на этом Чемпионате мира”, - сказал Сабо.

Отметим, что Антуан провел на этом Чемпионате мира шесть матчей, в которых отличился тремя ассистами. Все поединки кроме встречи с Тунисом он сыграл от начала до конца.

Напомним, что старт начала матча между аргентинцами и французами намечен на 17:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого поединка.