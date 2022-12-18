Легенда сборной Германии и футбольный эксперт Лотар Маттеус назвал Криштиану Роналду разочарованием ЧМ-2022:

"Криштиану Роналду – это, конечно, большое разочарование этого чемпионата мира. Полная противоположность Лионелю Месси. Роналду своим эго навредил и себе, и команде.

Он был отличным футболистом, бомбардиром мирового уровня. Сейчас он постоянно разрушает свое наследие.

Мне сложно представить его в хоть каком-то клубе. Мне даже его жаль", – сказал Маттеус.