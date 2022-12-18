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Лотар Маттеус: Роналду – большое разочарование этого чемпионата мира. Мне даже жаль его

Чемпионат мира FIFA
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Эксперт раскритиковал Криштиану

Лотар Маттеус: Роналду – большое разочарование этого чемпионата мира. Мне даже жаль его

фото - Getty Images

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Легенда сборной Германии и футбольный эксперт Лотар Маттеус назвал Криштиану Роналду разочарованием ЧМ-2022:

"Криштиану Роналду – это, конечно, большое разочарование этого чемпионата мира. Полная противоположность Лионелю Месси. Роналду своим эго навредил и себе, и команде.

Он был отличным футболистом, бомбардиром мирового уровня. Сейчас он постоянно разрушает свое наследие.

Мне сложно представить его в хоть каком-то клубе. Мне даже его жаль", – сказал Маттеус.

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В статье: Криштиану Роналду Лотар Маттеус ЧМ-2022
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Источник:
Spox

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