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Лотар Маттеус: Роналду – большое разочарование этого чемпионата мира. Мне даже жаль его
Эксперт раскритиковал Криштиану
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Легенда сборной Германии и футбольный эксперт Лотар Маттеус назвал Криштиану Роналду разочарованием ЧМ-2022:
"Криштиану Роналду – это, конечно, большое разочарование этого чемпионата мира. Полная противоположность Лионелю Месси. Роналду своим эго навредил и себе, и команде.
Он был отличным футболистом, бомбардиром мирового уровня. Сейчас он постоянно разрушает свое наследие.
Мне сложно представить его в хоть каком-то клубе. Мне даже его жаль", – сказал Маттеус.
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