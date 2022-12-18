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Возвращение Ди Марии. Стали известны составы на финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией

Чемпионат мира FIFA
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Месси против Мбаппе

Возвращение Ди Марии. Стали известны составы на финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпионат мира в Катаре подходит к своему завершению. Финальной точкой станет решающий матч между Аргентиной и Францией, которые разыграют между собой титул чемпиона мира.

Тренеры команд уже определились со стартовыми составами, которые войдут в игру с первых минут.

  • Аргентина: Э. Мартинес – Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико – Ди Мария, Де Пауль, Э. Фернандес – Макаллистер – Месси, Альварес.
  • Франция: Льорис – Кунде, Упамекано, Варан, Т. Эрнандес – Чуамэни – Рабьо, Гризманн – Дембеле, Жиру, Мбаппе.

Отметим, что в "альбиселесте" одно изменение по сравнению с полуфинальным матчем: Ди Мария появится вместо Паредеса. Анхель впервые выйдет в старте на стадии плей-офф ЧМ-2022. А у "галльских петухов" две: Упамекано вместо Конате, а Рабьо поменял Фофана.

Старт матча запланирован на 17:00. UA-Футбол проведет для вас прямую текстовую трансляцию этой встречи.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Франция Анхель Ди Мария Килиан Мбаппе
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