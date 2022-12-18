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Возвращение Ди Марии. Стали известны составы на финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией
Месси против Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат мира в Катаре подходит к своему завершению. Финальной точкой станет решающий матч между Аргентиной и Францией, которые разыграют между собой титул чемпиона мира.
Тренеры команд уже определились со стартовыми составами, которые войдут в игру с первых минут.
- Аргентина: Э. Мартинес – Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико – Ди Мария, Де Пауль, Э. Фернандес – Макаллистер – Месси, Альварес.
- Франция: Льорис – Кунде, Упамекано, Варан, Т. Эрнандес – Чуамэни – Рабьо, Гризманн – Дембеле, Жиру, Мбаппе.
Отметим, что в "альбиселесте" одно изменение по сравнению с полуфинальным матчем: Ди Мария появится вместо Паредеса. Анхель впервые выйдет в старте на стадии плей-офф ЧМ-2022. А у "галльских петухов" две: Упамекано вместо Конате, а Рабьо поменял Фофана.
Старт матча запланирован на 17:00. UA-Футбол проведет для вас прямую текстовую трансляцию этой встречи.
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