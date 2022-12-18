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Аргентина - Франция: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(6 голосов)

Решающая битва ЧМ

Аргентина - Франция: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Путь Аргентины и Франции к этому финалу был разным. Команда Лионеля Месси стартовала с шокирующего поражения от Саудовской Аравии, однако затем смогла встать с колен и под конец Мундиаля набрала обороты. Французы начинали турнир с пропущенного гола от скромной Австралии, однако это едва ли не единственная досада, которая произошла у команды Мбаппе.

Мы не зря абзацем выше акцентируем внимание на главных футболистах в составе обеих команд, ведь это в том числе и противостояние партнеров по ПСЖ, а также почти олдскула против будущего. К тому же Лионель и Килиан ныне главные претенденты на Золотую бутсу ЧМ-2022, ведь имеют в своем активе по пять голов.

Смотрите трансляцию матча Аргентина – Франция прямо в этой новости ниже в плеере сервиса MEGOGO. Чтобы просматривать поединок, у вас должна быть подписка "Максимальная" или "Спорт". Оформить его можно сразу через плеер. На ТВ вы можете посмотреть эту встречу на региональных каналах "Суспільного" ("Суспільне Дніпро", "Суспільне Черкаси"). Если у вас нет возможности просмотреть игру, следить за событиями на поле вы можете благодаря нашему текстовому онлайну здесь.

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В статье: Аргентина Франция
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