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Аргентина - Франция: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала ЧМ-2022
Решающая битва ЧМ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Путь Аргентины и Франции к этому финалу был разным. Команда Лионеля Месси стартовала с шокирующего поражения от Саудовской Аравии, однако затем смогла встать с колен и под конец Мундиаля набрала обороты. Французы начинали турнир с пропущенного гола от скромной Австралии, однако это едва ли не единственная досада, которая произошла у команды Мбаппе.
Мы не зря абзацем выше акцентируем внимание на главных футболистах в составе обеих команд, ведь это в том числе и противостояние партнеров по ПСЖ, а также почти олдскула против будущего. К тому же Лионель и Килиан ныне главные претенденты на Золотую бутсу ЧМ-2022, ведь имеют в своем активе по пять голов.
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