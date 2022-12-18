Аргентина - Франция: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала ЧМ-2022

Путь Аргентины и Франции к этому финалу был разным. Команда Лионеля Месси стартовала с шокирующего поражения от Саудовской Аравии, однако затем смогла встать с колен и под конец Мундиаля набрала обороты. Французы начинали турнир с пропущенного гола от скромной Австралии, однако это едва ли не единственная досада, которая произошла у команды Мбаппе.

Мы не зря абзацем выше акцентируем внимание на главных футболистах в составе обеих команд, ведь это в том числе и противостояние партнеров по ПСЖ, а также почти олдскула против будущего. К тому же Лионель и Килиан ныне главные претенденты на Золотую бутсу ЧМ-2022, ведь имеют в своем активе по пять голов.

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