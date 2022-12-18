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Кулеба: Мы разрушим стену, на которой написано "Спорт вне политики"

Чемпионат мира FIFA
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ФИФА так и не покажут выступление Зеленского перед финалом

Кулеба: Мы разрушим стену, на которой написано "Спорт вне политики"

фото из свободных источников

Новина українською

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал решение ФИФА не транслировать речь президента Украины Владимира Зеленского перед финальным поединком ЧМ-2022.

"Отказ ФИФА показать призыв Президента Владимира Зеленского к миру перед финалом ЧМ в очередной раз проявил лицемерие под названием "Спорт вне политики". Но мы разрушим этот Карфаген. Мировые спортивные организации и функционеры слишком долго прикрывались этой фразой. На самом деле за ней всегда стоял и стоит обычная трусость .

Наиболее очевидным она становится, когда речь идет о мире и войне. И особенно такую несправедливую, как российская агрессия против Украины. Где черное и белое, добро и зло настолько очевидны. Когда мне рассказывают, что российские и белорусские спортсмены якобы не несут ответственности за преступления своих стран и должны быть допущены к соревнованиям — я спрашиваю: "А как тогда быть со 184 украинскими спортсменами, которые уже не примут участия ни в каких соревнованиях, потому что их убила россия?

За этот год мы разбили много стен в сознании иностранцев. Относительно снабжения оружием, введения санкций, в целом восприятия войны. Также мы разрушим стену безразличия и лицемерия мировых спортивных организаций к преступной агрессии россии", - написал в своем инстаграмме Кулеба.

Сегодня в 17:00 Франция и Аргентина разыграют между собой золотые медали мундиаля в Катаре.

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В статье: война с россией Дмитрий Кулеба
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Источник:
Instagram @dmytro_kuleba

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