Кулеба: Мы разрушим стену, на которой написано "Спорт вне политики"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал решение ФИФА не транслировать речь президента Украины Владимира Зеленского перед финальным поединком ЧМ-2022.

"Отказ ФИФА показать призыв Президента Владимира Зеленского к миру перед финалом ЧМ в очередной раз проявил лицемерие под названием "Спорт вне политики". Но мы разрушим этот Карфаген. Мировые спортивные организации и функционеры слишком долго прикрывались этой фразой. На самом деле за ней всегда стоял и стоит обычная трусость .

Наиболее очевидным она становится, когда речь идет о мире и войне. И особенно такую несправедливую, как российская агрессия против Украины. Где черное и белое, добро и зло настолько очевидны. Когда мне рассказывают, что российские и белорусские спортсмены якобы не несут ответственности за преступления своих стран и должны быть допущены к соревнованиям — я спрашиваю: "А как тогда быть со 184 украинскими спортсменами, которые уже не примут участия ни в каких соревнованиях, потому что их убила россия?

За этот год мы разбили много стен в сознании иностранцев. Относительно снабжения оружием, введения санкций, в целом восприятия войны. Также мы разрушим стену безразличия и лицемерия мировых спортивных организаций к преступной агрессии россии", - написал в своем инстаграмме Кулеба.