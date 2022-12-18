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Кулеба: Мы разрушим стену, на которой написано "Спорт вне политики"
ФИФА так и не покажут выступление Зеленского перед финалом
фото из свободных источников
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал решение ФИФА не транслировать речь президента Украины Владимира Зеленского перед финальным поединком ЧМ-2022.
"Отказ ФИФА показать призыв Президента Владимира Зеленского к миру перед финалом ЧМ в очередной раз проявил лицемерие под названием "Спорт вне политики". Но мы разрушим этот Карфаген. Мировые спортивные организации и функционеры слишком долго прикрывались этой фразой. На самом деле за ней всегда стоял и стоит обычная трусость .
Наиболее очевидным она становится, когда речь идет о мире и войне. И особенно такую несправедливую, как российская агрессия против Украины. Где черное и белое, добро и зло настолько очевидны. Когда мне рассказывают, что российские и белорусские спортсмены якобы не несут ответственности за преступления своих стран и должны быть допущены к соревнованиям — я спрашиваю: "А как тогда быть со 184 украинскими спортсменами, которые уже не примут участия ни в каких соревнованиях, потому что их убила россия?
За этот год мы разбили много стен в сознании иностранцев. Относительно снабжения оружием, введения санкций, в целом восприятия войны. Также мы разрушим стену безразличия и лицемерия мировых спортивных организаций к преступной агрессии россии", - написал в своем инстаграмме Кулеба.
Сегодня в 17:00 Франция и Аргентина разыграют между собой золотые медали мундиаля в Катаре.
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