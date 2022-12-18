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Льорис - рекордсмен по количеству матчей среди вратарей в истории ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Сложно будет побить рекорд Уго

Льорис - рекордсмен по количеству матчей среди вратарей в истории ЧМ

Фото: twitter.com/equipedefrance

Новина українською

В рамках финального поединка Чемпионата мира в Катаре сборная Франция играет против национальной команды Аргентины.

"Ле Бле" в качестве капитана на этот матч вывел Уго Льорис - в возрасте 35 лет и 357 дней. Таким образом, французский голкипер стал вторым наиболее увозрастным капитаном в истории финалов мундиалей. Старше за Льориса только экс-вратарь сборной Италии Дино Дзофф - итальянец выводил свою команду на финал ЧМ-1982 (40 лет и 133 дня).

Также Льорис установил рекорд по количеству матчей среди вратарей в истории Чемпионатов мира - 20 поединков.

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В статье: Аргентина Франция Уго Льорис Дино Дзофф
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