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МЕССИ! Лео открывает счет в финале ЧМ с пенальти. ВИДЕО

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Лионель забил на всех стадиях текущего мундиаля

МЕССИ! Лео открывает счет в финале ЧМ с пенальти. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках финального поединка Чемпионата мира в Катаре сборная Франция играет против национальной команды Аргентины.

На 23-й минуте встречи аргентинцы заработали пенальти - Ди Мария ворвался на дриблинге с левого фланга атаки и был сбит защитником "Ле Бле". 11-метровый удар взялся исполнять Лео Месси - капитан Аргентины развел мяч и Уго Льориса по разным углам ворот.

Таким образом, 35-летний Лионель стал первым игроком в истории мундиалей, который забивал на всех стадиях (групповой этап, 1/8, чвертьфинал, полуфинал и финал) по ходу одной кампании ЧМ.

Читайте такжеФранция защищает титул чемпионов мира в матче против Аргентины. Текстовая трансляция финала ЧМ

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В статье: Лионель Месси Аргентина Франция
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Комментарии (7)
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alex 66 (Кременчук)
18.12.2022 в 17:41
Хтось зі Львова писав про 11м. у.-дякую послухав))) буки не давали кеф на пенку.
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.12.2022 в 17:38
Сумнівний пенальті
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alex 66 (Кременчук)
18.12.2022 в 17:41
Не думаю, скоріше був чим ні
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CrabStuntRiding (Киев)
18.12.2022 в 17:37
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CrabStuntRiding (Киев)
18.12.2022 в 17:37
Два два нуль
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NoSoyEspanol (Alicante)
18.12.2022 в 17:33
Мессінальті :) хто там про Пенальду хрюкав? )
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+1
0
Alexad (Кропивницький (Киров)
18.12.2022 в 17:28
Боже мій, яка ганьба, і це пенальті?
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+3
0

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