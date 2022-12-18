МЕССИ! Лео открывает счет в финале ЧМ с пенальти. ВИДЕО

В рамках финального поединка Чемпионата мира в Катаре сборная Франция играет против национальной команды Аргентины.

На 23-й минуте встречи аргентинцы заработали пенальти - Ди Мария ворвался на дриблинге с левого фланга атаки и был сбит защитником "Ле Бле". 11-метровый удар взялся исполнять Лео Месси - капитан Аргентины развел мяч и Уго Льориса по разным углам ворот.

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Таким образом, 35-летний Лионель стал первым игроком в истории мундиалей, который забивал на всех стадиях (групповой этап, 1/8, чвертьфинал, полуфинал и финал) по ходу одной кампании ЧМ.