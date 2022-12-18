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Ди Мария удваивает преимущество Аргентины после стремительной контратаки. ВИДЕО

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

"Ле Бле" становится очень тяжело

Ди Мария удваивает преимущество Аргентины после стремительной контратаки. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках финального поединка Чемпионата мира в Катаре сборная Франция играет против национальной команды Аргентины.

На 23-й минуте встречи аргентинцы открыли счет в поединке, благодаря реализованному пенальти Лионеля Месси.

А спустя 14 минут южноамериканцы провели стремительную контратаку и удвоили свое преимущество в счете - Макаллистер прострелил на Ди Марию, а Анхель без проблем переиграл Уго Льориса.

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В статье: Аргентина Франция Анхель Ди Мария Алексис Макаллистер
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Комментарии (1)
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NoSoyEspanol (Alicante)
18.12.2022 в 17:51
Тут без питань. Французи перелякані плюс арбітр
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