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Ди Мария удваивает преимущество Аргентины после стремительной контратаки. ВИДЕО
"Ле Бле" становится очень тяжело
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках финального поединка Чемпионата мира в Катаре сборная Франция играет против национальной команды Аргентины.
На 23-й минуте встречи аргентинцы
А спустя 14 минут южноамериканцы провели стремительную контратаку и удвоили свое преимущество в счете - Макаллистер прострелил на Ди Марию, а Анхель без проблем переиграл Уго Льориса.
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NoSoyEspanol (Alicante)
18.12.2022 в 17:51
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