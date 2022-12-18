Ди Мария удваивает преимущество Аргентины после стремительной контратаки. ВИДЕО

В рамках финального поединка Чемпионата мира в Катаре сборная Франция играет против национальной команды Аргентины.

На 23-й минуте встречи аргентинцы открыли счет в поединке , благодаря реализованному пенальти Лионеля Месси.

А спустя 14 минут южноамериканцы провели стремительную контратаку и удвоили свое преимущество в счете - Макаллистер прострелил на Ди Марию, а Анхель без проблем переиграл Уго Льориса.