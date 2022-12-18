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В одиннадцатом подряд финале ЧМ на поле выходит игрок Баварии
Невероятный показатель
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футболисты "Баварии" обязательно выходят в финальных матчах Чемпионатов мира уже одиннадцать раз подряд. В этот раз немецкий клуб представляет француз Дайо Упамекано.
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Эта серия для мюнхенцев началась с 1982 года, когда в составе сборной Германии играли три футболиста "Баварии".
Также стоит отметить, что с того же 1982 не пропустили ни одного финала представители "Интера". В этот раз в запасе сборной Аргентины находится Лаутаро Мартинес: если он выйдет на поле, то продолжит такую же серию для миланского клуба.
Следите за матчем Аргентина – Франция в
Inter Milan and #Bayern have had a player at the #FIFAWorldCup final dating back to 1982 ???? pic.twitter.com/k44NK0do6Q— Manuel Veth (@ManuelVeth) December 18, 2022
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