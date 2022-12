В одиннадцатом подряд финале ЧМ на поле выходит игрок Баварии

Футболисты "Баварии" обязательно выходят в финальных матчах Чемпионатов мира уже одиннадцать раз подряд. В этот раз немецкий клуб представляет француз Дайо Упамекано.

Эта серия для мюнхенцев началась с 1982 года, когда в составе сборной Германии играли три футболиста "Баварии".

Также стоит отметить, что с того же 1982 не пропустили ни одного финала представители "Интера". В этот раз в запасе сборной Аргентины находится Лаутаро Мартинес: если он выйдет на поле, то продолжит такую же серию для миланского клуба.

