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Дешам провел двойную замену еще в первом тайме. С поля ушли Жиру и Дембеле
Вышли Тюрам и Коло Муани
Фото: Getty Images
Сборная Франции проигрывает Аргентине со счетом 0:2 к 41-й минуте матча. Первый гол забил Лионель Месси с пенальти, второй – Анхель Ди Мария с ассиста Алексиса Мак Аллистера.
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Главный тренер сборной Франции, Дидье Дешам, еще в превом тайм, на 41-й минуте, провел двойную замену. С поля ушли форвард Оливье Жиру и вингер Усман Дембеле. Вышли также страйкер Маркус Тюрам и фланговый нападающий Рэндал Коло Муани.
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