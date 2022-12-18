Дешам провел двойную замену еще в первом тайме. С поля ушли Жиру и Дембеле

Сборная Франции проигрывает Аргентине со счетом 0:2 к 41-й минуте матча. Первый гол забил Лионель Месси с пенальти, второй – Анхель Ди Мария с ассиста Алексиса Мак Аллистера.

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Главный тренер сборной Франции, Дидье Дешам, еще в превом тайм, на 41-й минуте, провел двойную замену. С поля ушли форвард Оливье Жиру и вингер Усман Дембеле. Вышли также страйкер Маркус Тюрам и фланговый нападающий Рэндал Коло Муани.