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Аргентина – Франция 3:3 / пен 4:2. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA
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(2 голосов)

Возможно, главный матч в жизни Лионеля Месси

Аргентина – Франция 3:3 / пен 4:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Франции защищает титул чемпионов мира и может стать третьей сборной в истории, которая смогла выиграть Мундиаль дважды подряд. Аргентина уже давно выигрывала этот турнир, во времена Лионеля Месси – ни одного. Финальный свисток, скорее всего, подведет для него черту под выступлениями на Чемпионатах мира. Это должно стать дополнительной максимальной мотивацией для его партнеров по команде.

Первый тайм был полностью за Аргентиной, которая забила дважды: сначала Лионель Месси реализовал пенальти, а затем Анхель ди Мария к заработанному 11-метровому добавил свой гол. Все шло к победе "альбиселесте", однако к концу основного времени Килиан Мбаппе за две минуты оформил дубль. В овертайме главные звезды своих сборных снова обменялись голами: на результативный удар Месси ответил Мбаппе.

Судьба трофея решалась в серии пенальти, где нервы крепче были у аргентинцев.

Чемпионат Мира Финал
Аргентина – Франция 3:3 (пен. 4:2)
Голы: Месси 23 (пен.), ди Мария 36, Месси 109 - Мбаппе 80, Мбаппе 81, Мбаппе 118

Гол Месси

Гол ди Марии

Первый гол Мбаппе

Второй гол Мбаппе

Второй гол Месси

Третий гол Мбаппе

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В статье: Аргентина Франция
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Комментарии (4)
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genpet (Николаев)
18.12.2022 в 20:53
Було б дуже прикро і несправедливо, якщо кращий гравець планети Мессі, закінчив кар'єру, не ставши чемпіоном світу...
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-1
Рівнянин (Рівне)
18.12.2022 в 20:55
Ну нах...А чим гірший Мбаппе?
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0
0
frilanser (Львів)
18.12.2022 в 21:08
Він коли кричить після забитого голу, подібний на мав у із зоопарку. Ну й футбол грає краще за шимпанзе
0
-1
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att119 (Луцьк)
18.12.2022 в 20:04
Аргентина заслужено перемогла збірну африканських націй.
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0
-1

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