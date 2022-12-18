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Аргентина – Франция 3:3 / пен 4:2. Видео голов и обзор матча
Возможно, главный матч в жизни Лионеля Месси
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Франции защищает титул чемпионов мира и может стать третьей сборной в истории, которая смогла выиграть Мундиаль дважды подряд. Аргентина уже давно выигрывала этот турнир, во времена Лионеля Месси – ни одного. Финальный свисток, скорее всего, подведет для него черту под выступлениями на Чемпионатах мира. Это должно стать дополнительной максимальной мотивацией для его партнеров по команде.
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Первый тайм был полностью за Аргентиной, которая забила дважды: сначала Лионель Месси реализовал пенальти, а затем Анхель ди Мария к заработанному 11-метровому добавил свой гол. Все шло к победе "альбиселесте", однако к концу основного времени Килиан Мбаппе за две минуты оформил дубль. В овертайме главные звезды своих сборных снова обменялись голами: на результативный удар Месси ответил Мбаппе.
Судьба трофея решалась в серии пенальти, где нервы крепче были у аргентинцев.
Чемпионат Мира Финал
Аргентина – Франция 3:3 (пен. 4:2)
Голы: Месси 23 (пен.), ди Мария 36, Месси 109 - Мбаппе 80, Мбаппе 81, Мбаппе 118
Гол Месси
Гол ди Марии
Первый гол Мбаппе
Второй гол Мбаппе
Второй гол Месси
Третий гол Мбаппе
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