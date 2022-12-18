Аргентина – Франция 3:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Сборная Франции защищает титул чемпионов мира и может стать третьей сборной в истории, которая смогла выиграть Мундиаль дважды подряд. Аргентина уже давно выигрывала этот турнир, во времена Лионеля Месси – ни одного. Финальный свисток, скорее всего, подведет для него черту под выступлениями на Чемпионатах мира. Это должно стать дополнительной максимальной мотивацией для его партнеров по команде.

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Первый тайм был полностью за Аргентиной, которая забила дважды: сначала Лионель Месси реализовал пенальти, а затем Анхель ди Мария к заработанному 11-метровому добавил свой гол. Все шло к победе "альбиселесте", однако к концу основного времени Килиан Мбаппе за две минуты оформил дубль.

Чемпионат Мира Финал

Аргентина – Франция 3:3

Голы: Месси 23 (пен.), ди Мария 36, Месси 109 - Мбаппе 80, Мбаппе 81, Мбаппе 118

Гол Месси

Гол ди Марии

Первый гол Мбаппе

Второй гол Мбаппе

Третий гол Мбаппе