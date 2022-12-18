Твиттер Украины: Не важно кто победит сегодня, ФИФА уже точно проиграла

Твиттер Украины ответил на то, что ФИФА запретила президенту страны Владимиру Зеленскому выступить перед финалом чемпионата мира с посланием мира.

"Не важно, кто победит сегодня, ФИФА уже точно проиграла".

no matter who wins today, @FIFAcom has already lost — Ukraine / Україна (@Ukraine) December 18, 2022

На данный момент сборная Аргентины побеждает Францию в финале ЧМ в Катаре со счетом 2:0.