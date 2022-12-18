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Твиттер Украины: Не важно кто победит сегодня, ФИФА уже точно проиграла

Чемпионат мира FIFA
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Ранее президенту Украины запретили выступить с обращением перед финалом турнира

Твиттер Украины: Не важно кто победит сегодня, ФИФА уже точно проиграла

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Твиттер Украины ответил на то, что ФИФА запретила президенту страны Владимиру Зеленскому выступить перед финалом чемпионата мира с посланием мира.

"Не важно, кто победит сегодня, ФИФА уже точно проиграла".

На данный момент сборная Аргентины побеждает Францию в финале ЧМ в Катаре со счетом 2:0.

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В статье: ФИФА Чемпионат мира 2022 Владимир Зеленский
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