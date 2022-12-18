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Твиттер Украины: Не важно кто победит сегодня, ФИФА уже точно проиграла
Ранее президенту Украины запретили выступить с обращением перед финалом турнира
Getty Images/Global Images Ukraine
Твиттер Украины ответил на то, что ФИФА запретила президенту страны Владимиру Зеленскому выступить перед финалом чемпионата мира с посланием мира.
"Не важно, кто победит сегодня, ФИФА уже точно проиграла".
no matter who wins today, @FIFAcom has already lost— Ukraine / Україна (@Ukraine) December 18, 2022
На данный момент сборная Аргентины побеждает Францию в финале ЧМ в Катаре со счетом 2:0.
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