Ди Мария - первый, кто забил в финалах ЧМ, чемпионата континента и Олимпийских игр

В финальном поединке Чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины побеждает национальную команду Франции (2:0 – второй тайм).

Вингер южноамериканцев Ди Мария сначала на 23-й минуте заработал пенальти, который реализовал Лео Месси. А позже Анхель и сам расписался в воротах Уго Льориса.

Таким образом, 34-летний аргентинец стал первым игроком, который смог забить в финалах Чемпионата мира, чемпионата континента (Кубок Америки) и Олимпийских игр.