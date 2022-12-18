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Ди Мария - первый, кто забил в финалах ЧМ, чемпионата континента и Олимпийских игр

Чемпионат мира FIFA
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Уникальное достижение

Ди Мария - первый, кто забил в финалах ЧМ, чемпионата континента и Олимпийских игр

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В финальном поединке Чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины побеждает национальную команду Франции (2:0 – второй тайм).

Вингер южноамериканцев Ди Мария сначала на 23-й минуте заработал пенальти, который реализовал Лео Месси. А позже Анхель и сам расписался в воротах Уго Льориса.

Таким образом, 34-летний аргентинец стал первым игроком, который смог забить в финалах Чемпионата мира, чемпионата континента (Кубок Америки) и Олимпийских игр.

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В статье: Аргентина Франция Анхель Ди Мария
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Источник:
Gracenote

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