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Ди Мария - первый, кто забил в финалах ЧМ, чемпионата континента и Олимпийских игр
Уникальное достижение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В финальном поединке Чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины побеждает национальную команду Франции (2:0 – второй тайм).
Вингер южноамериканцев Ди Мария сначала на 23-й минуте заработал пенальти, который реализовал Лео Месси. А позже Анхель и сам
Таким образом, 34-летний аргентинец стал первым игроком, который смог забить в финалах Чемпионата мира, чемпионата континента (Кубок Америки) и Олимпийских игр.
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