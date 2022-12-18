  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Мбаппе за две минуты переворачивает финал и делает дубль. ВИДЕО
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе за две минуты переворачивает финал и делает дубль. ВИДЕО

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

2:2!

Мбаппе за две минуты переворачивает финал и делает дубль. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках финального поединка Чемпионата мира в Катаре сборная Франции играет против национальной команды Аргентины.

В первом тайме южноамериканцы дважды поразили ворота Уго Льориса. И все шло к логичному завершению. Но за десять минут до конца основного времени Килиан Мбаппе перевернул все с ног на голову! Французский форвард сначала реализовал пенальти, а буквально в следующей атаке "Ле Бле" Мбаппе красивым ударом пронзил Эмилиано Мартинеса - 2:2!

Таким образом, на данный момент 23-летний форвард имеет в своем активе семь забитых мячей на этом мундиале и является лучшим бомбардиром чемпионата.

Первый гол Мбаппе

Второй гол Мбаппе

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аргентина Франция Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
NoSoyEspanol (Alicante)
18.12.2022 в 19:17
allez les bleus!!!
Ответить
0
0
NoSoyEspanol (Alicante)
18.12.2022 в 19:16
оце так фінал! Обидві збірні - топ!
Ответить
0
0
__Grab__ (Костопіль)
18.12.2022 в 19:08
Вперед, Франція!!!
Ответить
+2
0
жажа_the_best (Харьков)
18.12.2022 в 18:56
В добавочное время Франция должна додавить дикарей из огненной земли!
Ответить
+3
0
NoSoyEspanol (Alicante)
18.12.2022 в 19:19
Чому дикунів? Ви були в Архентині?
Ответить
0
0
жажа_the_best (Харьков)
18.12.2022 в 19:50
10 лет прожил в Южной Америки. Был и в Аргентине. Дикий народ! В глуких лесах до сих пор процветает каннибализм..
0
0
Пришта Литин (Київ)
18.12.2022 в 18:56
Чудова несподіванка! аргентинські дикуни вже бачили перед очима золото, але не так сталося, як гадалося)!
Ответить
+2
-1
NoSoyEspanol (Alicante)
18.12.2022 в 19:17
А чому дикуни?
Ответить
0
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
18.12.2022 в 18:51
Нічого собі!!! Оце так гра. Півні прокинулися і заруба триває...ох-хо-хо
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде