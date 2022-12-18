Мбаппе за две минуты переворачивает финал и делает дубль. ВИДЕО

В рамках финального поединка Чемпионата мира в Катаре сборная Франции играет против национальной команды Аргентины.

В первом тайме южноамериканцы дважды поразили ворота Уго Льориса. И все шло к логичному завершению. Но за десять минут до конца основного времени Килиан Мбаппе перевернул все с ног на голову! Французский форвард сначала реализовал пенальти, а буквально в следующей атаке "Ле Бле" Мбаппе красивым ударом пронзил Эмилиано Мартинеса - 2:2!

Таким образом, на данный момент 23-летний форвард имеет в своем активе семь забитых мячей на этом мундиале и является лучшим бомбардиром чемпионата.

Первый гол Мбаппе

Второй гол Мбаппе