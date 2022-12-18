Мбаппе – самый молодой игрок в истории, забивший 10 голов на ЧМ

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе сделал дубль за две минуты в финале чемпионата мира в Катаре. Нападающему удалось забить на 80-й и 82-й минутах игры против Аргентины.

Таким образом, Мбаппе стал самым молодым игроком в истории, которому удалось забить десять голов на чемпионатах мира. Килиан сумел это сделать в возрасте 23 лет и 363 дней. Ранее рекорд принадлежал немцу Герду Мюллеру – он выбил 10 голов к 24 годам 226 дням.

Youngest players to 10 #FIFAWorldCup goals:



Mbappé: 23y 363d ????

G.Müller: 24-226

Kocsis: 24-282

T.Müller: 24-298

Fontaine: 24-314

Ronaldo: 25-277

Klose: 28-21

Rahn: 28-316

Cubillas: 29-95

Lineker: 29-216

Pelé: 29-230

Lato: 32-75

Batistuta: 33-121

Klinsmann: 33-330

Messi: 35-168 pic.twitter.com/SKT2RrigJz — Opta Analyst (@OptaAnalyst) December 18, 2022

Также благодаря дублю в финале против Аргентины, Мбаппе повторил рекорд по голам в финалах чемпионатов мира – три. Помимо Килиана, столько же забивали Пеле, Вава, Джеф Херст и Зинедин Зидан.