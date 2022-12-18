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Мбаппе – самый молодой игрок в истории, забивший 10 голов на ЧМ
Килиан также повторил рекорд по голам в финалах – у него уже три
Фото: Getty Images
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе сделал дубль за две минуты в финале чемпионата мира в Катаре. Нападающему удалось забить на 80-й и 82-й минутах игры против Аргентины.
Таким образом, Мбаппе стал самым молодым игроком в истории, которому удалось забить десять голов на чемпионатах мира. Килиан сумел это сделать в возрасте 23 лет и 363 дней. Ранее рекорд принадлежал немцу Герду Мюллеру – он выбил 10 голов к 24 годам 226 дням.
Youngest players to 10 #FIFAWorldCup goals:— Opta Analyst (@OptaAnalyst) December 18, 2022
Mbappé: 23y 363d ????
G.Müller: 24-226
Kocsis: 24-282
T.Müller: 24-298
Fontaine: 24-314
Ronaldo: 25-277
Klose: 28-21
Rahn: 28-316
Cubillas: 29-95
Lineker: 29-216
Pelé: 29-230
Lato: 32-75
Batistuta: 33-121
Klinsmann: 33-330
Messi: 35-168 pic.twitter.com/SKT2RrigJz
Также благодаря дублю в финале против Аргентины, Мбаппе повторил рекорд по голам в финалах чемпионатов мира – три. Помимо Килиана, столько же забивали Пеле, Вава, Джеф Херст и Зинедин Зидан.
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