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Мбаппе – самый молодой игрок в истории, забивший 10 голов на ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Килиан также повторил рекорд по голам в финалах – у него уже три

Мбаппе – самый молодой игрок в истории, забивший 10 голов на ЧМ

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе сделал дубль за две минуты в финале чемпионата мира в Катаре. Нападающему удалось забить на 80-й и 82-й минутах игры против Аргентины.

Таким образом, Мбаппе стал самым молодым игроком в истории, которому удалось забить десять голов на чемпионатах мира. Килиан сумел это сделать в возрасте 23 лет и 363 дней. Ранее рекорд принадлежал немцу Герду Мюллеру – он выбил 10 голов к 24 годам 226 дням.

Также благодаря дублю в финале против Аргентины, Мбаппе повторил рекорд по голам в финалах чемпионатов мира – три. Помимо Килиана, столько же забивали Пеле, Вава, Джеф Херст и Зинедин Зидан.

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В статье: Национальная сборная Франции Килиан Мбаппе Чемпионат мира 2022
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