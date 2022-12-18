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Мбаппе оформил самый быстрый дубль в истории финалов ЧМ
Побить время Килиану будет нереально
Faisal HQ / Автор неизвестен
В финальном поединке Чемпионата мира в Катаре сборная Франции играет против национальной команды Аргентины (2:2, экстра-таймы).
На 80-й и 81-й минутах Килиан Мбаппе забил два мяча и спас матч для "Ле Бле".
Этот дубль стал самым быстрым в истории финалов мундиалей - 23-летнему нападающему понадобилось всего 97 секунд!
Предыдущий лучший результат по этому показателю принадлежал Роналдо – бразилец дважды поразил ворота немцев за 12 минут в финале Чемпионата мира 2002-го года.
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