Мбаппе оформил самый быстрый дубль в истории финалов ЧМ

В финальном поединке Чемпионата мира в Катаре сборная Франции играет против национальной команды Аргентины (2:2, экстра-таймы).

На 80-й и 81-й минутах Килиан Мбаппе забил два мяча и спас матч для "Ле Бле".

Этот дубль стал самым быстрым в истории финалов мундиалей - 23-летнему нападающему понадобилось всего 97 секунд!

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Предыдущий лучший результат по этому показателю принадлежал Роналдо – бразилец дважды поразил ворота немцев за 12 минут в финале Чемпионата мира 2002-го года.