3:3! Мбаппе сам заработал и реализовал пенальти. ВИДЕО

В финальном поединке Чемпионата мира в Катаре сборная Франции играет против национальной команды Аргентины (3:3, экстра-таймы).

Интрига жива! За две минуты до конца второго экстра-тайма Килиан Мбаппе выстрелом с левого фланга штрафной пробил в руку Монтьелю и заработал пенальти.

Мбаппе сам взялся пробивать 11-метровый удар и сравнял счет - 3:3!