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3:3! Мбаппе сам заработал и реализовал пенальти. ВИДЕО

Чемпионат мира FIFA
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Хет-трик Килиана

3:3! Мбаппе сам заработал и реализовал пенальти. ВИДЕО

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В финальном поединке Чемпионата мира в Катаре сборная Франции играет против национальной команды Аргентины (3:3, экстра-таймы).

Интрига жива! За две минуты до конца второго экстра-тайма Килиан Мбаппе выстрелом с левого фланга штрафной пробил в руку Монтьелю и заработал пенальти.

Мбаппе сам взялся пробивать 11-метровый удар и сравнял счет - 3:3!

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В статье: Аргентина Франция Килиан Мбаппе
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