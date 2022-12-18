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3:3! Мбаппе сам заработал и реализовал пенальти. ВИДЕО
Хет-трик Килиана
Faisal HQ / Автор неизвестен
В финальном поединке Чемпионата мира в Катаре сборная Франции играет против национальной команды Аргентины (3:3, экстра-таймы).
Интрига жива! За две минуты до конца второго экстра-тайма Килиан Мбаппе выстрелом с левого фланга штрафной пробил в руку Монтьелю и заработал пенальти.
Мбаппе сам взялся пробивать 11-метровый удар и сравнял счет - 3:3!
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