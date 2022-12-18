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Килиан Мбаппе – обладатель Золотой бутсы ЧМ-2022
У него восемь голов
Faisal HQ / Автор неизвестен
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе получил Золотую бутсу чемпионата мира в Катаре. У нападающего – восемь голов на турнире, в том числе три – в финале соревнования.
В списке лучших бомбардиров чемпионата мира-2022 Мбаппе обошел Лионеля Месси. У аргентинца семь голов на турнире и дубль в финале.
Первым и единственным французом, получавшим Золотую бутсу ЧМ до Килиана был Жюст Фонтэн. На чемпионате мира-1958 в Швеции он забил тринадцать голов. Он же и является рекордсменом по количеству голов на одном ЧМ.
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Килиан Мбаппе
|Франция
|8 (2)
|7
|1.14
|2
|Лионель Месси
|Аргентина
|7 (4)
|7
|1
|3
|Оливье Жиру
|Франция
|4
|6
|0.67
|4
|Хулиан Альварес
|Аргентина
|4
|7
|0.57
|5
|Эннер Валенсия
|Эквадор
|3 (1)
|3
|1
|6
|Альваро Мората
|Испания
|3
|4
|0.75
|7
|Букайо Сака
|Англия
|3
|4
|0.75
|8
|Гонсалу Рамуш
|Португалия
|3
|4
|0.75
|9
|Ришарлисон
|Бразилия
|3
|4
|0.75
|10
|Коди Гакпо
|Нидерланды
|3
|5
|0.6
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