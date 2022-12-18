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Килиан Мбаппе – обладатель Золотой бутсы ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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У него восемь голов

Килиан Мбаппе – обладатель Золотой бутсы ЧМ-2022

Faisal HQ / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе получил Золотую бутсу чемпионата мира в Катаре. У нападающего – восемь голов на турнире, в том числе три – в финале соревнования.

В списке лучших бомбардиров чемпионата мира-2022 Мбаппе обошел Лионеля Месси. У аргентинца семь голов на турнире и дубль в финале.

Первым и единственным французом, получавшим Золотую бутсу ЧМ до Килиана был Жюст Фонтэн. На чемпионате мира-1958 в Швеции он забил тринадцать голов. Он же и является рекордсменом по количеству голов на одном ЧМ.

Футболист Команда Голы (Пен.) Матчи Среднее
1 Килиан Мбаппе Франция 8 (2) 7 1.14
2 Лионель Месси Аргентина 7 (4) 7 1
3 Оливье Жиру Франция 4 6 0.67
4 Хулиан Альварес Аргентина 4 7 0.57
5 Эннер Валенсия Эквадор 3 (1) 3 1
6 Альваро Мората Испания 3 4 0.75
7 Букайо Сака Англия 3 4 0.75
8 Гонсалу Рамуш Португалия 3 4 0.75
9 Ришарлисон Бразилия 3 4 0.75
10 Коди Гакпо Нидерланды 3 5 0.6
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В статье: Жюст Фонтэн Национальная сборная Франции Килиан Мбаппе Чемпионат мира 2022
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