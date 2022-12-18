Килиан Мбаппе – обладатель Золотой бутсы ЧМ-2022

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе получил Золотую бутсу чемпионата мира в Катаре. У нападающего – восемь голов на турнире, в том числе три – в финале соревнования.

В списке лучших бомбардиров чемпионата мира-2022 Мбаппе обошел Лионеля Месси. У аргентинца семь голов на турнире и дубль в финале.

Первым и единственным французом, получавшим Золотую бутсу ЧМ до Килиана был Жюст Фонтэн. На чемпионате мира-1958 в Швеции он забил тринадцать голов. Он же и является рекордсменом по количеству голов на одном ЧМ.