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ЧМ в Катаре стал самым результативным в истории

Чемпионат мира FIFA
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Перебил рекорд сразу двух мундиалей

ЧМ в Катаре стал самым результативным в истории

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В финале Чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины одержала победу над Францией в серии пенальти.

На этом мундиале было забито 172 мяча. Таким образом, этот ЧМ стал самым результативным в истории футбола.

Прошлый рекорд принадлежал Чемпионатам мира 1998 года (проводился во Франции) и 2014 года (в Бразилии). На этих турнирах команды забили по 171 голу.

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Источник:
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