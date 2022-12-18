Чемпионат мира FIFA
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ЧМ в Катаре стал самым результативным в истории
Перебил рекорд сразу двух мундиалей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В финале Чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины одержала победу над Францией в серии пенальти.
На этом мундиале было забито 172 мяча. Таким образом, этот ЧМ стал самым результативным в истории футбола.
Прошлый рекорд принадлежал Чемпионатам мира 1998 года (проводился во Франции) и 2014 года (в Бразилии). На этих турнирах команды забили по 171 голу.
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Источник:Twitter MisterChip
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