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Мбаппе - рекордсмен по количеству голов в финалах ЧМ

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Килиан оформил всего лишь второй хет-трик в истории мундиалей

Мбаппе - рекордсмен по количеству голов в финалах ЧМ

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В финале Чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины одержала победу над Францией в серии пенальти.

Хет-триком в решающем поединке мундиаля отличился форвард "Ле Бле" Килиан Мбаппе. Это только второй раз в истории финалов ЧМ, когда один игрок забивал трижды. Последний раз это удавалось Джеффри Херсту – англичанин оформил хет-трик в игре с Западной Германией.

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Также 23-летний Килиан установил рекорд по количеству голов в финалах Чемпионата мира - три мяча на этом турнире и один в финале ЧМ-2018 в матче с Хорватией.

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В статье: Аргентина Франция Килиан Мбаппе
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Источник:
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
18.12.2022 в 21:02
У найближчому майбутньому кращий гравець світу на 5+ років. Не знаю чи дотягне до рівня великих, але центральною фігурою у футболі буде точно. Холанду для цього не вистачає збірної. Норвегія це не те що треба, щоб стати найкращим.
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