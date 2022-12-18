Мбаппе - рекордсмен по количеству голов в финалах ЧМ

В финале Чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины одержала победу над Францией в серии пенальти.

Хет-триком в решающем поединке мундиаля отличился форвард "Ле Бле" Килиан Мбаппе. Это только второй раз в истории финалов ЧМ, когда один игрок забивал трижды. Последний раз это удавалось Джеффри Херсту – англичанин оформил хет-трик в игре с Западной Германией.

Также 23-летний Килиан установил рекорд по количеству голов в финалах Чемпионата мира - три мяча на этом турнире и один в финале ЧМ-2018 в матче с Хорватией.