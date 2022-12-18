Вратарь Аргентины: Я был спокоен в начале серии пенальти

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес поделился мыслями после победы над Францией в финале Чемпионата мира 2022 года.
"Это матч, в котором мы страдали. Когда мы думали, что контролируем ситуацию, французы вернулись в игру.
Это был очень сложный матч. У нашей команде така судьба - мы должны страдать. Мы вели 3:2, но они заработали этот пенальти и забили. Позже они снова могли забить.
Этот чемпионат мира, я мечтал об этом, у меня нет слов. Я был спокоен в начале серии пенальти, я всегда говорю своим товарищам по команде, чтобы они сохраняли спокойствие. Я посвящаю эту победу своей семье. Я из очень скромного региона, я уехал очень молодым в Англию, эта победа также для всего этого", - рассказал Мартинес.