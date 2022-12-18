Вратарь Аргентины: Я был спокоен в начале серии пенальти

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес поделился мыслями после победы над Францией в финале Чемпионата мира 2022 года.

"Это матч, в котором мы страдали. Когда мы думали, что контролируем ситуацию, французы вернулись в игру.

Это был очень сложный матч. У нашей команде така судьба - мы должны страдать. Мы вели 3:2, но они заработали этот пенальти и забили. Позже они снова могли забить.