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Вратарь Аргентины: Я был спокоен в начале серии пенальти

Чемпионат мира FIFA
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Мартинес о победе на мундиале

Вратарь Аргентины: Я был спокоен в начале серии пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Brunskill

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Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес поделился мыслями после победы над Францией в финале Чемпионата мира 2022 года.

"Это матч, в котором мы страдали. Когда мы думали, что контролируем ситуацию, французы вернулись в игру.

Это был очень сложный матч. У нашей команде така судьба - мы должны страдать. Мы вели 3:2, но они заработали этот пенальти и забили. Позже они снова могли забить.

Этот чемпионат мира, я мечтал об этом, у меня нет слов. Я был спокоен в начале серии пенальти, я всегда говорю своим товарищам по команде, чтобы они сохраняли спокойствие. Я посвящаю эту победу своей семье. Я из очень скромного региона, я уехал очень молодым в Англию, эта победа также для всего этого", - рассказал Мартинес.

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В статье: Аргентина Франция Эмилиано Мартинес
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Источник:
RMC Sport

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