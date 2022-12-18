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Месси исполняет мечту, хет-трик Мбаппе не спасает французов. Дайджест ЧМ-2022
Говорим о главных итогах последнего дня Мундиаля
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вот и завершился Чемпионат мира. Идеально завершился, не правда ли? Давненько (а может и вовсе никогда) главный матч футбольной четырехлетки не был настолько захватывающим и динамическим. Команды на двоих забили шесть голов и по итогу судьбу золотых медалей решали пенальти. И в ней победил именно тот, кто больше старался в основное время.
Результат дня
- Аргентина - Франция 3:3 (пен. 4:2)
Это было супер, хотя начало матча намекало на иное развитие событий. Аргентина идеально провела первые 70 минут, имела преимущество в два гола (Месси и ди Мария) и казалось, что золотые медали уже висят на их шеи. Но после наступило время Мбаппе, который в течении двух минут забил два. Экстра-тайм.
#Qatar2022— Selección Argentina ???????? (@Argentina) December 18, 2022
Gritemos #TodosJuntos...
????????????????¡¡¡SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO!!!???????????????? pic.twitter.com/KoYnhTmeQC
В нем также чаще атаковали “альбиселесте”, которые усилиями Месси забили на 108-й. И снова Мбаппе сравнял, реализовав свой второй и третий в общей сумме пенальти. Все перешло в серию пенальти, где аргентинцы не промахивались, в то время как у французов смазали Коман и Чуамени. Вот такой вот матч.
Гол дня
Второй гол Аргентины - синоним идеально выхода из обороны в атаку. Игроки команды Скалони в течение 5-6 пасов вышли на чужую половину, застали врасплох оборону сопернику, после чего ди Мария уже забивал в пустой угол, открывшись под идеальную передачу Макаллистера.
Герой дня
Лионель Скалони был мало кому известным тренером, но за несколько лет слепил из Аргентины чемпиона мира. Герой? Конечно. Ди Мария не играл почти весь турнир, однако провел идеальные 60 минут в финале, сделав, как говорится, разницу. Герой? Сто процентов. Эми Мартинес был запасным в “Арсенале” еще несколько лет назад, однако в конце экстра-тайма он спас Аргентину после удара Муани, а в серии отбил удар Комана. И он так же герой.
Но мы выделим Килиана Мбаппе. Можно долго говорить о его эго, скверном характере и прочих вещах, но он настоящий лидер сборной Франции. Он забил три гола в финале Чемпионата мира. И это в 23 года. Если он продолжит работать над собой и будет менее конфликтным игроком, то вполне может стать величайшим, выиграв еще не один важный титул.
▪️ 12 World Cup goals in 14 games— B/R Football (@brfootball) December 18, 2022
▪️ 6th-highest men’s World Cup scorer
▪️ First hat trick in men’s final since 1966
▪️ Almost led France to b2b titles
Kylian Mbappé is 23. Kylian Mbappé is unreal ???? pic.twitter.com/4v7F0MW2Xh
Неудачник дня
Можно сколько угодно говорить, что роль вратаря в серии пенальти не важна, но это не так. Уго Льорис мог отбивать и удар Месси, и удар Дибалы, если бы сыграл более качественно, не улетая в угол еще до удара. Все-таки пенальти - далеко не самая сильная сторона французского кэпа, да и в целом он уже далеко не тот, кем был раньше. Годы всегда берут свое.
Цифра дня
Месси. Не вспомнить о нем в завершающем дайджесте просто нельзя. Лео стал первым игроком в истории футбола, который забивал на каждой стадии плей-офф Чемпионата мира. И это, кто забыл, в 35 лет. Теперь и у него есть кубок мира. Теперь он на одном уровне с Марадоной, а может даже выше.
Болельщики дня
Завершим дайджест искренней радостью аргентинских болельщиков, которые празднуют победу своих геров. Аргентина - чемпион мира. Впервые с 1986-го года.
Fans in Buenos Aires celebrating Argentina winning the World Cup! pic.twitter.com/8zwSqQH5ob— Imani W - Women In Footie ????⚫️ (@imanilfc) December 18, 2022
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