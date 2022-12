Месси исполняет мечту, хет-трик Мбаппе не спасает французов. Дайджест ЧМ-2022

Вот и завершился Чемпионат мира. Идеально завершился, не правда ли? Давненько (а может и вовсе никогда) главный матч футбольной четырехлетки не был настолько захватывающим и динамическим. Команды на двоих забили шесть голов и по итогу судьбу золотых медалей решали пенальти. И в ней победил именно тот, кто больше старался в основное время.

Это было супер, хотя начало матча намекало на иное развитие событий. Аргентина идеально провела первые 70 минут, имела преимущество в два гола (Месси и ди Мария) и казалось, что золотые медали уже висят на их шеи. Но после наступило время Мбаппе, который в течении двух минут забил два. Экстра-тайм.

В нем также чаще атаковали “альбиселесте”, которые усилиями Месси забили на 108-й. И снова Мбаппе сравнял, реализовав свой второй и третий в общей сумме пенальти. Все перешло в серию пенальти, где аргентинцы не промахивались, в то время как у французов смазали Коман и Чуамени. Вот такой вот матч.

Второй гол Аргентины - синоним идеально выхода из обороны в атаку. Игроки команды Скалони в течение 5-6 пасов вышли на чужую половину, застали врасплох оборону сопернику, после чего ди Мария уже забивал в пустой угол, открывшись под идеальную передачу Макаллистера.

Лионель Скалони был мало кому известным тренером, но за несколько лет слепил из Аргентины чемпиона мира. Герой? Конечно. Ди Мария не играл почти весь турнир, однако провел идеальные 60 минут в финале, сделав, как говорится, разницу. Герой? Сто процентов. Эми Мартинес был запасным в “Арсенале” еще несколько лет назад, однако в конце экстра-тайма он спас Аргентину после удара Муани, а в серии отбил удар Комана. И он так же герой.

Но мы выделим Килиана Мбаппе. Можно долго говорить о его эго, скверном характере и прочих вещах, но он настоящий лидер сборной Франции. Он забил три гола в финале Чемпионата мира. И это в 23 года. Если он продолжит работать над собой и будет менее конфликтным игроком, то вполне может стать величайшим, выиграв еще не один важный титул.

▪️ 12 World Cup goals in 14 games

▪️ 6th-highest men’s World Cup scorer

▪️ First hat trick in men’s final since 1966

▪️ Almost led France to b2b titles



Kylian Mbappé is 23. Kylian Mbappé is unreal ​​???? pic.twitter.com/4v7F0MW2Xh