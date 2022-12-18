Скалони - лишь третий тренер, который победил на ЧМ и Кубке Америки

В финале Чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины одержала победу над Францией в серии пенальти.

Южноамериканцев к победе на мундиале привел главный тренре Лионель Скалони. Таким образом, 44-летний специалист стал всего лишь 3-м наставником, сумевшим победить на ЧМ и взять Кубок Америки (Аргентина одержала победу на континентальном первенстве в 2021 году).

До Скалони данное достижение покорились только Марио Загалло (мундиаль 1970 и Кубок Америки в 1997) и Карлосу Альберто (ЧМ 1994 и КА 2004). Оба коучи тренировали сборную Бразилию.