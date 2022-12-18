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Месси – о победе на ЧМ: Это долгожданный кубок. Мы добились своего

Чемпионат мира FIFA
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Аргентина взяла первый титул ЧМ с 1986 года

Месси – о победе на ЧМ: Это долгожданный кубок. Мы добились своего

Фото: twitter.com/Argentina

UA-Футбол
Новина українською

Форвард и капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу в финале чемпионата мира в Катаре. Его команда взяла первый кубок ЧМ за 36 лет, с 1986 года.

"Я очень хотел победить. Я знал, что господь позволит мне это сделать, у меня было такое ощущение. Давайте теперь радоваться победе!

Это долгожданный кубок, и он наконец здесь. Посмотрите, какой он красивый! Нам пришлось пройти через многое, но мы добились своего.

Ждем не дождемся возвращения в Аргентину, хотим посмотреть на то, какое безумие будет там происходить".

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В статье: Лионель Месси Национальная сборная Аргентины Чемпионат мира 2022
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