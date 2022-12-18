Месси – о победе на ЧМ: Это долгожданный кубок. Мы добились своего

Форвард и капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу в финале чемпионата мира в Катаре. Его команда взяла первый кубок ЧМ за 36 лет, с 1986 года.

"Я очень хотел победить. Я знал, что господь позволит мне это сделать, у меня было такое ощущение. Давайте теперь радоваться победе!

Это долгожданный кубок, и он наконец здесь. Посмотрите, какой он красивый! Нам пришлось пройти через многое, но мы добились своего.

Ждем не дождемся возвращения в Аргентину, хотим посмотреть на то, какое безумие будет там происходить".