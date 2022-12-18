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Месси – о победе на ЧМ: Это долгожданный кубок. Мы добились своего
Аргентина взяла первый титул ЧМ с 1986 года
Фото: twitter.com/Argentina
Форвард и капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу в финале чемпионата мира в Катаре. Его команда взяла первый кубок ЧМ за 36 лет, с 1986 года.
"Я очень хотел победить. Я знал, что господь позволит мне это сделать, у меня было такое ощущение. Давайте теперь радоваться победе!
Это долгожданный кубок, и он наконец здесь. Посмотрите, какой он красивый! Нам пришлось пройти через многое, но мы добились своего.
Ждем не дождемся возвращения в Аргентину, хотим посмотреть на то, какое безумие будет там происходить".
#Qatar2022 Lionel Andrés Messi: "Se hizo desear pero acá llegó. Mirá lo que es esta copa, es hermosa. Sufrimos un montón, pero lo conseguimos. No vemos la hora de estar en la Argentina para ver la locura que va a ser eso". pic.twitter.com/RPkk5hwQ5T— Selección Argentina ???????? (@Argentina) December 18, 2022
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