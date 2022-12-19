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Месси: Чемпионы мира! Я так этого хотел, что до сих пор не могу поверить...

Чемпионат мира FIFA
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Мечта Лео сбылась!

Месси: Чемпионы мира! Я так этого хотел, что до сих пор не могу поверить...

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу на Чемпионате мира 2022.

"ЧЕМПИОНЫ МИРА!!!!!!! Мне столько раз это снилось, я так этого хотел, что до сих пор не могу поверить в это... Большое спасибо моей семье, всем, кто поддерживает меня, а также всем, кто верил в нас.

Мы еще раз продемонстрировали, что аргентинцы, когда мы сражаемся вместе и сплоченно, способны достичь того, что мы поставили перед собой. Эту победу заслужила команда, которая выше индивидуальностей. Это сила всех, кто борется за мечту, которая также была мечтой всех аргентинцев...

Мы сделали это! Аргентина, вперед, ####! Мы очень скоро увидимся...", - написал в своем инстаграме 35-летний аргентинец.

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Лео был признан лучшим игроком прошедшего мундиаля.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Франция
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