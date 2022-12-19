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Дешам: Даже если бы мы победили, я бы тоже не дал ответа насчет своего будущего в сборной

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Эмоции Дидье после поражения

Дешам: Даже если бы мы победили, я бы тоже не дал ответа насчет своего будущего в сборной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями насчет своего будущего после поражения в финале ЧМ-2022 от Аргентины.

"Разочарование очень велико. Было тяжело и до чемпионата и во время, но не оправдание.

Разделить этот чемпионат мира с персоналом и игроками было чистым счастьем. Есть матчи, но это человеческое везение, мы не должны забывать об этом. Когда в конце пути нет Грааля - это больно, но мы были очень близко. Потребуется время, чтобы переварить все это.

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Насчет будущего в сборной? Даже если бы мы победили, я бы тоже сейчас не дал ответа. Важно то, что сборная Франции превыше всего. Я увижу президента федерации футбола в начале следующего года, как и планировалось, мы поговорим ... Сейчас я не хочу говорить об этом", - рассказала коуч "Ле Бле".

Под руководством Дешама французы завоевали серебряные медали Евро-2016 и ЧМ-2022, а также завоевали кубок мира на мундиале 2018-го года.

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В статье: Аргентина Франция Дидье Дешам
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Источник:
RMC Sports

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