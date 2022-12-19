Дешам: Даже если бы мы победили, я бы тоже не дал ответа насчет своего будущего в сборной

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями насчет своего будущего после поражения в финале ЧМ-2022 от Аргентины.

"Разочарование очень велико. Было тяжело и до чемпионата и во время, но не оправдание.

Разделить этот чемпионат мира с персоналом и игроками было чистым счастьем. Есть матчи, но это человеческое везение, мы не должны забывать об этом. Когда в конце пути нет Грааля - это больно, но мы были очень близко. Потребуется время, чтобы переварить все это.