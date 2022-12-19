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Де Пауль: Чтобы выиграть ЧМ, вы должны победить последнего чемпиона, и мы это сделали
Родриго о победе над французами в решающем поединке мундиаля
Faisal HQ / Автор неизвестен
Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль прокомментировал
"Мы рождены, чтобы страдать, мы будем страдать всю жизнь. Я никогда не забуду этот день.Я думаю, что мы честные победители. Чтобы стать чемпионами, вы должны победить последнего чемпиона, и мы это сделали.
Это радость, которую я не могу объяснить. Я горжусь тем, что родился в этой стране. Сегодня мы на вершине мира. Конечно, это был самый невероятный финал в истории. Мы заслужили победу раньше (прим. - в основное время). Французы не били по наших воротам. Но эта игра бесчисленное количество раз доказывала, что у нас впечатляющий характер.
Невероятно, но поражение от Саудовской Аравии стало для нас полезным. Оно опустило нас на землю, и мы стали лучшими на турнире. Мы в вечности. Всю оставшуюся жизнь мы будем принадлежать к той избранной группе, которая подняла кубок мира", - поделился 28-летний хавбек.
На этом мундиале Родриго принял участие во всех семи поединках.
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