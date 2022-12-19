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Де Пауль: Чтобы выиграть ЧМ, вы должны победить последнего чемпиона, и мы это сделали

Чемпионат мира FIFA
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Родриго о победе над французами в решающем поединке мундиаля

Де Пауль: Чтобы выиграть ЧМ, вы должны победить последнего чемпиона, и мы это сделали

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль прокомментировал победу над Францией в финале Чемпионата мира в Катаре.

"Мы рождены, чтобы страдать, мы будем страдать всю жизнь. Я никогда не забуду этот день.Я думаю, что мы честные победители. Чтобы стать чемпионами, вы должны победить последнего чемпиона, и мы это сделали.

Это радость, которую я не могу объяснить. Я горжусь тем, что родился в этой стране. Сегодня мы на вершине мира. Конечно, это был самый невероятный финал в истории. Мы заслужили победу раньше (прим. - в основное время). Французы не били по наших воротам. Но эта игра бесчисленное количество раз доказывала, что у нас впечатляющий характер.

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Невероятно, но поражение от Саудовской Аравии стало для нас полезным. Оно опустило нас на землю, и мы стали лучшими на турнире. Мы в вечности. Всю оставшуюся жизнь мы будем принадлежать к той избранной группе, которая подняла кубок мира", - поделился 28-летний хавбек.

На этом мундиале Родриго принял участие во всех семи поединках.

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В статье: Аргентина Франция Родриго де Пауль
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Источник:
AFA.com

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