Де Пауль: Чтобы выиграть ЧМ, вы должны победить последнего чемпиона, и мы это сделали

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль прокомментировал победу над Францией в финале Чемпионата мира в Катаре.

"Мы рождены, чтобы страдать, мы будем страдать всю жизнь. Я никогда не забуду этот день.Я думаю, что мы честные победители. Чтобы стать чемпионами, вы должны победить последнего чемпиона, и мы это сделали.

Это радость, которую я не могу объяснить. Я горжусь тем, что родился в этой стране. Сегодня мы на вершине мира. Конечно, это был самый невероятный финал в истории. Мы заслужили победу раньше (прим. - в основное время). Французы не били по наших воротам. Но эта игра бесчисленное количество раз доказывала, что у нас впечатляющий характер.