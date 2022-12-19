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Защитник сборной Франции: Мы разочарованы, но в то же время гордимся
Во второй тайме французы смогли переломить неудачную игру
Фото: Getty Images
Защитник сборной Франции Рафаэль Варан прокомментировал поражение от команды Аргентины (3:3, пен 4.2) в финале чемпионата мира-2022.
"Конечно, мы очень разочарованы. Мы отдались на полную. Нам пришлось столкнуться со многими препятствиями во время соревнований, но мы ни в чем не уступали. Мы тоже могли выиграть. Я очень горжусь этой командой и тем, что мы – французы. Мы держим голову высоко.
Мы вернулись в игру, когда матч был сложным. Играли очень быстро, физически мы были лучше. Мы давили и верили в победу до конца. Мы едва не перевернули матч, который был плохо начат. Дорога была извилистой, но у этой команды есть психологическая сила и сердце. Это позволило нам вернуться в эту игру. Мы разочарованы, но в то же время гордимся", - приводит слова Варана RMC Sport.
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