"Диего сейчас улыбается". Пеле поздравил Аргентину с победой на ЧМ и упомянул Марадону

Легендарный бразильский нападающий Пеле поделился впечатлениями от финала чемпионата мира-2022 Франция - Аргентина.

"Сегодня футбол продолжает рассказывать свою историю. Как всегда, увлекательно. Месси выиграл свой первый чемпионат мира, как того и заслуживал. Мой дорогой друг Мбаппе, забил четыре гола в финале.

Каким подарком для будущего нашего спорта было наблюдать это зрелище. И я не мог не поздравить Марокко с их невероятной кампанией. Приятно видеть, как Африка сияет.

Поздравляем, Аргентина! Конечно, Диего сейчас улыбается", – написал Пеле в своем Instagam.