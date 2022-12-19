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"Диего сейчас улыбается". Пеле поздравил Аргентину с победой на ЧМ и упомянул Марадону
Король футбола также отметил Мбаппе и сборную Марокко
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный бразильский нападающий Пеле поделился впечатлениями от финала чемпионата мира-2022 Франция - Аргентина.
"Сегодня футбол продолжает рассказывать свою историю. Как всегда, увлекательно. Месси выиграл свой первый чемпионат мира, как того и заслуживал. Мой дорогой друг Мбаппе, забил четыре гола в финале.
Каким подарком для будущего нашего спорта было наблюдать это зрелище. И я не мог не поздравить Марокко с их невероятной кампанией. Приятно видеть, как Африка сияет.
Поздравляем, Аргентина! Конечно, Диего сейчас улыбается", – написал Пеле в своем Instagam.
Напомним, в воскресенье, 18 декабря состоялся финал Мундиаля между сборными Франции и Аргентины. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы 4:2.
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