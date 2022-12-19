Тренер Руха: Украина была бы одним из самых ярких участников ЧМ-2022

Главный тренер львовского "Руха" Леонид Кучук поделился своими мыслями от чемпионата мира-2022 в Катаре. По его словам, сборная Украины смогла бы достойно проявить себя на Мундиале.

"Вообще, чемпионат мира – это всегда яркое событие. Оно стало бы еще ярче, если бы там играла сборная Украины, если бы вокруг была мирная жизнь. Тогда можно было бы сполна любоваться матчами, сосредоточиться непосредственно на футболе. А сейчас это такие выборочные моменты, которые не доставляют столь ярких впечатлений, как это могло быть.

Как тренер могу выделить на чемпионате мира следующее: сейчас любая сборная может обыграть своего соперника. Это свидетельствует о том, что футбол выровнялся. Я представлял себе, как сборная Украины играла бы на этом чемпионате мира, думаю, она стала бы одним из ярких его участников. Как, например, Япония, Корея, Сенегал, Камерун… Для украинской сборной это стало бы толчком, чтобы двигаться вперед.

Но жизнь продолжается, мы работаем дальше. Некоторые говорят, что уровень украинского футбола упал, однако я считаю, что он поднимается. Объясню такой тезис легко: уровень футболистов, которые будут играть уже после этой кровавой войны, будет выше, придут те молодые игроки, которые будут расти в столь сложных условиях, что станут более закаленными для различных испытаний.

После матча Хорватия – Аргентина я понял, что важным фактором победы стал бойцовский дух аргентинцев. Такой же воинственный дух есть и у украинцев, который будет очень помогать во время поединков", - сказал Кучук.