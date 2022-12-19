"Прощание, достойное гения". Роналдо поздравил Месси с титулом чемпиона мира

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо опубликовал пост с поздравлениями для капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси.

"Футбол этого парня загоняет в угол любое соперничество. Я видел, как многие бразильцы, и люди со всего мира, болели за Месси в этом потрясающем финале.

Прощание, достойное гения, который был не только звездой чемпионата мира, но и капитаном целой эпохи", – написал Роналдо в Twitter.