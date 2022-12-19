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"Прощание, достойное гения". Роналдо поздравил Месси с титулом чемпиона мира

Чемпионат мира FIFA
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Зубастик не остался в стороне

"Прощание, достойное гения". Роналдо поздравил Месси с титулом чемпиона мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо опубликовал пост с поздравлениями для капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси.

"Футбол этого парня загоняет в угол любое соперничество. Я видел, как многие бразильцы, и люди со всего мира, болели за Месси в этом потрясающем финале.

Прощание, достойное гения, который был не только звездой чемпионата мира, но и капитаном целой эпохи", – написал Роналдо в Twitter.

Напомним, Месси впервые стал чемпионом мира в 2022 году - сборная Аргентины одолела команду Франции в серии пенальти (4:2). Накануне он сообщил, что не собирается завершать карьеру в сборной после победы на мировом первенстве.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Франция Роналдо Чемпионат Мира-2022
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