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Fair play coming home. Сборная Англии - обладатель приза честной игры ЧМ 2022
Всего одна желтая в пяти играх
фото - Getty Images
Вчера завершился Чемпионат мира по футболу 2022. Мир продолжает подводить итоги главного турнира четырехлетия.
Сборная Англия стала обладателем приза за честную игру. Коллектив Гарета Саутгейта провел на турнире пять матчей, в которых заработал всего одну желтую карточку. Её обладателем стал центральный защитник Харри Магуайр.
#ENG have won the #FIFAWorldCup Fair Play Trophy pic.twitter.com/G2geOz4Esc— Simon Peach (@SimonPeach) December 18, 2022
Напомним, что сборная "трех львов" успешно прошла групповой этап, взяв семь балов из девяти. В 1/8 Англия разбила Сенегал, а в четвертьфинале уступила Франции со счетом 1:2.
Ранее стало известно, что Гарет Саутгейт останется на посту наставник
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