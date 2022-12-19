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Fair play coming home. Сборная Англии - обладатель приза честной игры ЧМ 2022

Чемпионат мира FIFA
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Всего одна желтая в пяти играх

Fair play coming home. Сборная Англии - обладатель приза честной игры ЧМ 2022

фото - Getty Images

UA-Футбол
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Вчера завершился Чемпионат мира по футболу 2022. Мир продолжает подводить итоги главного турнира четырехлетия.

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Сборная Англия стала обладателем приза за честную игру. Коллектив Гарета Саутгейта провел на турнире пять матчей, в которых заработал всего одну желтую карточку. Её обладателем стал центральный защитник Харри Магуайр.

Напомним, что сборная "трех львов" успешно прошла групповой этап, взяв семь балов из девяти. В 1/8 Англия разбила Сенегал, а в четвертьфинале уступила Франции со счетом 1:2.

Ранее стало известно, что Гарет Саутгейт останется на посту наставник англичан до Евро-2024. В отборочной группе они сыграют с Украиной.

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В статье: Англия Чемпионат мира 2022
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