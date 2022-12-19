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Последняя цель. Месси не выиграл лишь один турнир, в которых принимал участие
Угадали, о какой награде идет речь?
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера сборная Аргентина впервые с 1986-го года выиграла Чемпионат мира. Благодаря этому Лео Месси впервые в карьере смог одержать победу на кубке мира.
Правда на этом его путь не окончен. Если верить статистическим порталам, аргентинец побеждал во всех турнирах, в которых принимал участие, за исключением кубка Франции. В прошлом сезоне "ПСЖ" с Лео проиграл в 1/8 "Ницце".
There is now just ONE competition Lionel Messi has played in without winning... the Coupe de France!— MessivsRonaldo.app (@mvsrapp) December 18, 2022
He could complete the set this season! pic.twitter.com/1B7oYztlVF
Закрыть дыру в трофейной комнате Месси сможет уже в 2023-м. Его клуб остается в гонке, и если Лео не сменит команду зимой, то будет иметь шансы взять и этот трофей.
Напомним, что всего за карьеру аргентинец стал обладателем 42-х титулов. Его контракт с "ПСЖ" рассчитан до лета 2023-го года.
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