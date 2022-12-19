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Последняя цель. Месси не выиграл лишь один турнир, в которых принимал участие

Чемпионат мира FIFA
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Последняя цель. Месси не выиграл лишь один турнир, в которых принимал участие

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Вчера сборная Аргентина впервые с 1986-го года выиграла Чемпионат мира. Благодаря этому Лео Месси впервые в карьере смог одержать победу на кубке мира.

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Правда на этом его путь не окончен. Если верить статистическим порталам, аргентинец побеждал во всех турнирах, в которых принимал участие, за исключением кубка Франции. В прошлом сезоне "ПСЖ" с Лео проиграл в 1/8 "Ницце".

Закрыть дыру в трофейной комнате Месси сможет уже в 2023-м. Его клуб остается в гонке, и если Лео не сменит команду зимой, то будет иметь шансы взять и этот трофей.

Напомним, что всего за карьеру аргентинец стал обладателем 42-х титулов. Его контракт с "ПСЖ" рассчитан до лета 2023-го года.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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