Последняя цель. Месси не выиграл лишь один турнир, в которых принимал участие

Вчера сборная Аргентина впервые с 1986-го года выиграла Чемпионат мира. Благодаря этому Лео Месси впервые в карьере смог одержать победу на кубке мира.

Правда на этом его путь не окончен. Если верить статистическим порталам, аргентинец побеждал во всех турнирах, в которых принимал участие, за исключением кубка Франции. В прошлом сезоне "ПСЖ" с Лео проиграл в 1/8 "Ницце".

There is now just ONE competition Lionel Messi has played in without winning... the Coupe de France!



He could complete the set this season! pic.twitter.com/1B7oYztlVF