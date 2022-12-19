Последняя цель. Месси не выиграл лишь один турнир, в которых принимал участие

Вчера сборная Аргентина впервые с 1986-го года выиграла Чемпионат мира. Благодаря этому Лео Месси впервые в карьере смог одержать победу на кубке мира.

Правда на этом его путь не окончен. Если верить статистическим порталам, аргентинец побеждал во всех турнирах, в которых принимал участие, за исключением кубка Франции. В прошлом сезоне "ПСЖ" с Лео проиграл в 1/8 "Ницце".

There is now just ONE competition Lionel Messi has played in without winning... the Coupe de France!



He could complete the set this season! pic.twitter.com/1B7oYztlVF — MessivsRonaldo.app (@mvsrapp) December 18, 2022

Закрыть дыру в трофейной комнате Месси сможет уже в 2023-м. Его клуб остается в гонке, и если Лео не сменит команду зимой, то будет иметь шансы взять и этот трофей.

Напомним, что всего за карьеру аргентинец стал обладателем 42-х титулов. Его контракт с "ПСЖ" рассчитан до лета 2023-го года.