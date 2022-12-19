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Мартинес объяснил свой неприличный жест во время награждения на ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Так игрок отреагировал на освистывание

Мартинес объяснил свой неприличный жест во время награждения на ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал свой неприличный жест с наградой за звание лучшего вратаря чемпионата мира-2022. Напомним, аргентинец приложил Золотую перчатку" к паху и потряс ее.

"Я сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает, – сказал Мартинес в комментарии радио La Red.

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Напомним, в воскресенье, 18 декабря состоялся финал Мундиаля между сборными Франции и Аргентины. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы 4:2.

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В статье: Аргентина Франция Чемпионат Мира-2022 Эмилиано Мартинес
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
19.12.2022 в 14:05
Латинос є латинос. Ті ж дикуни, тільки одягнуті в европейський одяг.
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